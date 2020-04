Riposte au Coronavirus: 2 millions de masques chirurgicaux et 40 appareils PCR reçus ce dimanche

Le Ministre de la santé et son homologue de l’Economie, à la réception des matériels

Le gouvernement Béninois continue de se renforcer afin de canaliser convenablement le virus Covid 19. En effet, le dimanche 19 avril 2020, le Ministre de la santé Benjamin Hounkpatin et son homologue de l’Economie, Romuald Wadagni, ont réceptionné au profit du gouvernement, à l’aéroport de Cotonou, une commande importante. Il s’agit d’un lot de matériels médicaux qui est composé de 2 millions de masques chirurgicaux et 40 appareils PCR de laboratoire. « La spécificité de cet arrivage est le fait qu’il contient plusieurs matériels de laboratoire notamment, le PCR, un appareil qui permet de faire la lecture des prélèvements que nous faisons dans le cadre du diagnostic », a souligné le Ministre Benjamin Hounkpatin lors de la réception desdits matériels qui, continue-t-il, vont augmenter la capacité du diagnostic dans la stratégie riposte mise en place par le gouvernement. « Nous n’avions qu’un seul laboratoire qui était déjà vraiment surexploité. Avec cet arrivage nous allons pouvoir démultiplier et centraliser le diagnostic et de devenir plus efficace dans la riposte », a-t-il insisté. Au cours de cette cérémonie, le premier responsable de la santé publique se dit rassurer de l’acquisition de ces matériels, malgré les nombreux cas confirmés au Covid-19 dans le monde. « Les millions de masques chirurgicaux permettent d’asseoir encore la politique du gouvernement en matière de protection des personnes par le port systématique de masques. Nous venons d’avoir des cas positifs et dans le monde également, vous remarquez qu’il y a toujours la menace. Donc, ces équipements viennent à point nommé pour nous permettre d’asseoir encore plus notre stratégie riposte », a-t-il conclu.

Anselme HOUENOUKPO