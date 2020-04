Polémique autour de la tenue des communales le 17 mai 2020: Victor Adimi approuve le maintien

Le PAM d’Abomey-Calavi, Victor Adimi

Le Premier adjoint au maire d’Abomey-Calavi et membre fondateur du parti Union Progressiste, candidat sur la liste dudit parti à Abomey-Calavi, Victor Adimi a été reçu dans l’émission interactive «Libre Tribune» de Radio Planète, le dimanche 19 avril 2020. A cette occasion, l’homme qui a dit être « très à l’aise avec l’expérience de l’Union progressiste », s’est prononcé sur l’actualité politique nationale, surtout le maintien des élections communales à la date initiale du 17 mai 2020. En effet, répondant aux questions du journaliste, il a laissé entendre que la question du risque est une question liée à la vie. « La vie même est un risque. Quand on vit, on dit qu’on peut mourir à tout instant », a-t-il déclaré donnant ainsi sa caution pour la tenue des communales et municipales 2020 à bonne date. Il a ensuite ajouté qu’il faut plutôt apprécier la gestion que le gouvernement fait de la pandémie du coronavirus. « La gestion du risque dont vous parlez est bien faite. Dans la mesure où, depuis que cette maladie s’est répandue dans le monde, nous avons chez nous, selon les statistiques, 35 cas dont 18 sont déjà guéris pour un seul décès. Mieux, le gouvernement prend des mesures idoines de jour en jour pour que tout le monde soit en sécurité. Et tel que cela évolue, nous voyons que de semaine en semaine, il n’y a pas de nouveau cas, ce qui rassure vraiment », a-t-il confié, soulignant qu’il n’y aura aucun risque lors de ces élections. Des élections pour lesquelles, l’adjoint au maire estime que son parti, l’Union Progressiste a beaucoup de chance. « On a une histoire très récente. On a été aux législatives en 2019 et nous avons eu dans la 6ème circonscription électorale 3 députés et notre adversaire a eu 1 seulement. Ce qui veut dire que nous sommes majoritaires. Dans l’ensemble du pays, c’est l’Union progressiste qui est majoritaire. Je sais que cela va se rééditer au niveau de ces communales », a précisé le candidat Victor Adimi. Dans le cadre des préparatifs de ces élections, des stratégies s’élaborent surtout que les candidats des autres partis en lice ne dorment pas et travaillent déjà sur le terrain. « C’est la fin qui justifie les moyens. Nous ne cesserons pas de travailler nous aussi de façon méthodique. Dans le temps et dans l’espace, nous occupons le terrain. Ce qui donne beaucoup d’espoir pour dire qu’on va faire mieux que les législatives », a-t-il indiqué, ajoutant que quel que soit le nombre de partis, le parti du Grand Baobab est prêt pour les affronter et les battre. L’invité de Radio Planète a aussi salué le dynamisme du partenariat entre le gouvernement de la rupture et la commune d’Abomey-Calavi. Un partenariat qui a porté ses fruits dans maints domaines. Il cite comme exemples, les prouesses dans le domaine de salubrité dans le Grand Nokoué, les projets de construction de 11 mille logements sociaux à Ouèdo dont les travaux de viabilisation évoluent à grande échelle, de la cité administrative d’Ahossougbéta, les travaux d’asphaltage et autres belles intentions et initiatives en vue de la transfiguration de la Commune d’Abomey-Calavi comme l’aéroport international de Golo-Djigbé, le projet ‘’réinventer Ganvié’’, etc. Sur un autre plan, le retour progressif à la sécurité foncière dans la commune d’Abomey-Calavi, à travers l’efficacité d’un nouvel outil appelé faire-foncier.

Anselme HOUENOUKPO