Dons et mesures préventives contre la pandémie: Plus d’un milliard offert par le secteur privé pour combattre Covid-19

La structure du Covid-19 publié par l’institut national de santé publique des États-Unis

Dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, le Gouvernement a obtenu plusieurs dons de la part des sociétés du secteur privé. Il s’agit des dons en nature et en numéraire. Le présent point prend en compte tous les dons reçus à l’exception des dons reçus des États, des institutions publiques et des institutions de coopération internationales, du 7 au 16 avril 2020. Le montant total des dons à cette date s’élève à 1.412.606.000 Francs Cfa.

Le Groupe Talon offre 500 millions au gouvernement

Les dons à l’endroit du Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Coronavirus ne cessent de se multiplier. Ce vendredi 17 avril 2020, le « Groupe Talon » a mis à la disposition de l’Etat béninois un chèque de 500 millions de francs CFA. Le Groupe soutient ainsi les actions du Gouvernement en lutte contre cette pandémie qui sévit dans le monde entier. La riposte contre la propagation du Coronavirus exige beaucoup de moyens financiers et une bonne stratégie en dehors des masques, gants et autres médicaments usuels pour pouvoir organiser le confinement et la mise en quarantaine des cas suspects. La remise de chèque s’est tenue le vendredi dernier par le représentant du Groupe, Joël Débally. Ainsi, à l’instar de toutes les personnes, des structures et institutions de bonne volonté, le «Groupe Talon» vient de s’inscrire sur la liste des donateurs. Le gouvernement reste reconnaissant envers tous ceux qui se mobilisent par diverses manières dans le but d’endiguer le Coronavirus dans le pays.

La Fondation Claudine Talon offre 3000 masques aux populations de Toffo

En vue de lutter contre la pandémie du Coronavirus au Bénin, la Fondation Claudine Talon a volé au secours des populations de la commune de Toffo. Elle a offert, le vendredi 17 avril 2020, 3000 masques aux populations de Toffo pour la riposte contre la pandémie du Coronavirus. Ceci, en vue d’aider ces dernières confinées dans le cordon sanitaire, au respect du port de masques. Une disposition rendue obligatoire par le Gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon. Au cours de la cérémonie de remise de dons, le maire de Toffo Urbaine Dégbèhoundé a remercié les responsables de la Fondation pour le choix porté à la commune. Elle a rassuré les donateurs que ces masques destinés aux femmes des marchés de la commune et aux conducteurs de Taxi-motos iront aux ayants-droit et seront utilisés à bon escient. Le maire Urbaine Dégbèhoundé a ainsi déclaré que la distribution des masques se déroulera dans le strict respect des exigences du gouvernement en cette période de crise de Coronavirus. A leur tout, les représentants des bénéficiaires ont également remerciés les donateurs pour ce geste humanitaire. Après un rappel des gestes barrières contre la propagation du Covid-19 notamment l’usage des masques de protection, la Fondation Claudine Talon a exhorté les populations au respect scrupuleux desdits gestes en vue d’une lutte efficiente contre le Coronavirus. Elle n’a pas manqué l’occasion de prier les donateurs à rester aux côtés de la mairie pour des défis futurs.

Edwige Totin