Absent des communales 2020: Le parti DUD donne bientôt son mot d’ordre à ses militants

Absent de la course pour les communales du 17 mai prochain, le parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (D.U.D) que préside Valentin Houdé a adressé un message à ses militants. Dans son adresse, le bureau exécutif a dans un premier temps déploré la vague de démission de certains militants, qu’a connue le parti ces derniers temps et se réjouit de ces départs qui, pour lui, sont la preuve que ces militants n’ont aucun sens du militantisme. Il regrette également l’exploitation par certains cadres de la DUD de leurs listes pour combler le manque de candidatures d’autres partis en lice des communales. Valentin Houdé et son bureau politique ont toutefois invité les militants au calme, à la patience et à attendre le mot d’ordre sur la conduite à tenir pour le scrutin du 17 mai dans les jours à venir. Lire l’intégralité du message de la DUD.

MESSAGE DE MONSIEUR Valentin Aditi HOUDE, PRESIDENT DU PARTI DYNAMIQUE UNITAIRE POUR LA DEMOCRATIE ET LE DEVELOPPEMENT (D.U.D) A L’ADRESSE DES MILITANTES, MILITANTS ET SYMPATHISANTS

Je viens, par le présent message, vous adresser mes chaleureuses salutations au nom du Bureau Exécutif National de notre Parti politique, Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD).

Comme vous le savez, notre Parti ne prend malheureusement pas part aux prochaines élections communales et municipales du 17 mai 2020. A cet égard, je me devais de vous apporter les clarifications nécessaires. Ces raisons, d’ordre multiple, vous seront davantage communiquées en temps opportun dès la levée des mesures du cordon sanitaire que nous impose la pandémie du siècle dénommée « COVID-19 » qui perturbe singulièrement la quiétude du monde. Ainsi donc, des délégations du Bureau Exécutif National du parti DUD se rendront dans tous les départements pour des séances d’échanges avec nos structures décentralisées.

Néanmoins, je me dois, d’ores et déjà, de vous informer que certains membres du Bureau Exécutif National et de quelques-unes de nos Fédérations départementales nous ont déposé leurs lettres de démissions pour diverses raisons.

L’attitude, bien curieuse et peu militante notée, est que certains, parmi eux, ont attendu la veille de la date limite du dépôt des candidatures à la CENA, pour confisquer les dossiers collectés à leur niveau. Ils ont, par la suite, orienté ces dossiers vers d’autres formations politiques en déficits de candidatures.

Plusieurs dossiers provenant de certains candidats sont incomplets ou mal constitués.

D’autres responsables du Parti, ayant sur eux vos dossiers, ont, contre toute attente, voulu les vendre au Bureau Exécutif National au fallacieux motif que les autres Partis politiques procèdent ainsi, c’est-à-dire qu’ils achètent les dossiers auprès de leurs propres militants candidats.

D’autres encore, sans recevoir quelque mandat que ce soit du Bureau Exécutif National, font tous azimuts des négociations de clocher, mettant ainsi à mal, dans l’opinion publique, la position centriste dont le Parti DUD s’est toujours réclamé. C’est parmi ceux-là qu’on retrouve l’autre modèle d’érudit peu éclairé. Ils se font passer pour ceux qui connaissent tout et qui peuvent se permettre de donner des leçons en politique. Ceux-là, quoique membres du Bureau Exécutif du Parti, brillent par leurs absences aux réunions, l’imposture, la désinformation et l’intoxication avec la manie de toujours rejeter le tort sur autrui, souvent à travers les réseaux sociaux. Ceux-là, véritables marchands d’illusions qui se trompent d’époque, sont tout, sauf des modèles à suivre.

Le militantisme et la discipline ayant donc déserté le forum de la part de ces derniers en ce tournant décisif de notre destin politique commun, nous avons été dans la triste, douloureuse, mais responsable obligation de renoncer à prendre part aux prochaines élections communales et municipales.

Les dispositions sont en cours pour extirper de nos rangs les éléments réfractaires à la discipline.

Militantes et militants, ce fut pour nous, hélas, un réel moment de nous rendre compte et de comprendre que des loups vêtus de peau d’agneau, de véritables taupes en mission commandée de sape intérieure, étaient tapis dans nos rangs. Démasqués, ils ont jeté l’éponge, de peur de subir la rigueur des dispositions de nos textes fondamentaux.

Certains saints annoncés au départ de la création de notre Parti politique ne nous ont plus démontré qu’ils sont des anges.

Dans un esprit d’apaisement, le Bureau Exécutif National profite de la présente occasion pour :

présenter ses vifs et sincères remerciements à toutes les militantes et à tous les militants qui ont accordé leur entière confiance au Parti DUD dans le processus de la constitution des dossiers de candidatures aux prochaines élections communales et municipales ;

louer la fidélité de toutes celles et de tous ceux qui ont fait montre de leur capacité de militantisme face aux multiples et alléchantes sollicitations ;

prendre acte de la décision de celles et de ceux qui ont fait l’option de quitter en haute mer, le navire DUD.

Aussi, le Bureau Exécutif National exhorte-t-il l’ensemble des militantes, militants et sympathisants, à garder toute leur sérénité pour la poursuite des nobles actions politiques au sein du Parti Dynamique Unitaire pour la Démocratie et le Développement (DUD).

Les instances supérieures du Parti sont en pleine concertation et vous donneront, sous peu, la conduite à tenir par rapport aux échéances électorales du 17 Mai 2020.

Enfin, face au drame sanitaire que connaît actuellement le monde, drame auquel n’échappe malheureusement pas notre pays, la République du Bénin, le Parti DUD invite les compatriotes, dans leur ensemble, à observer strictement les mesures prises par le Gouvernement dans le cadre de la riposte contre la pandémie du Covid-19.

Vive le Parti D.U.D !

Vive le BENIN !

Je vous remercie.

Fait à Abomey-Calavi, le 17 Avril 2020.