Mise en œuvre du projet Padsbee: Adieu les réseaux de transport et distribution vétustes

Alors que le gouvernement béninois est en passe de régler le problème de la disponibilité, avec plus de 150Mw de production locale déjà et les projets à venir, il met le cap sur la résolution du second pan du problème, celui de la distribution. Il a été décidé lors du conseil des ministres de ce mercredi 15 avril 2020 de la mise en œuvre du projet d’accès durable et sécurisé du Bénin à l’énergie électrique (Padsbee). Un projet qui sera réalisé par l’entreprise Vinci Energies. En effet, le projet prend en charge les réseaux de transport et de distribution datant de plusieurs décennies et dont la mauvaise qualité a des effets négatifs sur le secteur. Les travaux concernent les lignes de transport et postes de transformation associés pour l’alimentation sécurisée, à terme, des sites et zones ci-après : aéroport et zone économique spéciale de Glo-Djigbé ; cité administrative et logements sociaux de Ouèdo ; hôpital de référence d’Abomey-Calavi ; zone industrielle de Sèmè-Podji et de Gakpé et les zones urbaines et périurbaines abritant les sous-stations à construire pour les réseaux de distribution. Il n’est pas superflu de se rappeler que les obstacles majeurs pour bénéficier de l’énergie électrique de qualité étaient liés à la production, donc à la disponibilité de l’offre et aux réseaux de transport et de distribution qui sont vétustes. Ainsi, l’autonomie énergétique et l’accès des populations à l’énergie électrique de qualité à un coût soutenable constituent des défis que le gouvernement Talon s’emploie à relever avec déjà des succès et c’est cela qui justifie les investissements massifs que le gouvernement fait dans ce secteur. Il n’est donc plus nécessaire de rappeler la pertinence de la mise en œuvre du Padsbee qui est le projet d’accès durable sécurisée à l’énergie électrique. Le domaine d’intervention du projet comme l’explique le communiqué du conseil des ministres est: la prise en charge des réseaux de transport et de distribution datant de plusieurs décennies et dont la mauvaise qualité a des effets négatifs sur le secteur. C’est en cela que ce projet opportun vise à optimiser les investissements effectués pour renforcer l’accès à l’électricité des populations, vu que l’objectif étant de corriger une telle situation pour atteindre un taux d’accès à l’électricité de 75% d’ici à l’an 2025.

Yannick SOMALON