Lutte contre la propagation du coronavirus: L’Eglise Catholique recommande la fermeture des frontières et le déploiement des mesures sociales

Le président de l’Occg, le Père Nathanaël Soédé

A la faveur d’une conférence de presse animée au siège de la Conférence épiscopale du Bénin (CEB), le mercredi 15 avril 2020, l’Observatoire chrétien catholique de la gouvernance (Occg) s’est prononcé sur la gestion de la pandémie du Covid-19 dans le pays. Selon le Président de l’Occg, le Père Nathanaël Yaovi Soédé, l’Eglise catholique salue et présente ses hommages aux personnes et institutions qui sont à l’avant-garde de la lutte contre le coronavirus, notamment les membres du Gouvernement, le corps médical, les chercheurs, les psychologues, les accompagnateurs spirituels, les donateurs, tous les travailleurs de l’ombre, les familles et les amis des victimes. Aussi apprécie-t-elle la mobilisation déclenchée depuis le 30 mars dernier contre cette pandémie et encourage les projets et les initiatives orientés vers le bien-être intégral de la personne humaine et la recherche d’une solution qui tienne compte des réalités culturelles et économiques du peuple. Toutefois, l’Occg regrette la banalisation par certains citoyens des mesures préventives prises par le Gouvernement, condamne l’acte de violence, avec l’usage disproportionné de la force et l’utilisation des armes létales par la Police Républicaine, qui a conduit à la mort par balle de l’étudiant Dieudonné Djaho le 24 mars 2020 sur le campus d’Abomey-Calavi, lors de la répression policière du mouvement des étudiants opposés à la poursuite des cours. A ce propos, l’Observatoire demande au Gouvernement de diligenter des enquêtes impartiales afin que les responsabilités soient situées. L’Occg se préoccupe aussi de la condition des personnels de santé face au Covid-19 et demande au Gouvernement de prendre des mesures idoines pour assurer leur équipement adéquat, leur protection et leur sécurité.

Des recommandations pour contrer la pandémie

Dans sa déclaration, le président de l’Occg, le Père Nathanaël Soédé a fait savoir qu’eu égard à l’indifférence d’une partie de la population face à la pandémie du coronavirus, le Gouvernement est invité à intensifier la sensibilisation avec l’appui des élus locaux et autres leaders d’opinions. Par ailleurs, l’Observatoire recommande au Chef de l’Etat et à son équipe, de faire l’option coûteuse, mais sage et républicaine, de la fermeture des frontières aériennes et terrestres pour un laps de temps. « La fermeture de toutes les frontières reste l’une des décisions attendues pour freiner la propagation du virus par les personnes qui entrent dans notre pays », a indiqué le prélat. En même temps qu’il plaide pour des décisions courageuses pour lutter contre ce mal, l’Occg invite par ailleurs le Gouvernement à prendre des mesures sociales d’accompagnement pour soulager la population. En effet, il est suggéré au Gouvernement que les compatriotes à faibles revenus, le personnel de santé, les malades des hôpitaux, les citoyens des milieux carcéraux puissent bénéficier de la distribution gratuite des moyens de protection tels que les masques, les gels hydro alcooliques, les savons, etc. De plus, il propose que des émissions télévisuelles et radiophoniques soient réalisées dans le but de sensibiliser les familles aux risques encourus. Il recommande aussi la création d’un Fonds national d’urgence et la mise sur pied d’une équipe internationale d’appui qui facilite la mise en œuvre des procédures et le respect des différents protocoles de reconnaissance de la fiabilité des produits proposés par certains compatriotes pour le traitement du Covid-19, ainsi que la création d’une Fondation pour la promotion de la recherche pharmaceutique et médicale au Bénin. A noter qu’au terme de cette conférence de presse intitulée « Pandémie Covid-19 et Gouvernance », l’archevêque de Cotonou, Mgr Roger Houngbédji a exhorté les populations au strict respect des gestes barrières recommandés par le Gouvernement, tout en exprimant la compassion de l’Eglise catholique envers la famille de la femme décédée pour cause de coronavirus il y a quelques jours.

Laurent D. KOSSOUHO