La pandémie du Coronavirus: Lettre Ouverte de GBEMASSE Cyprien au Président de la République

GBEMASSE Cyprien

GBEMASSE Cyprien Cotonou, le Mercredi 08 Avril 2020

Ecrivain et Chercheur

Président – Fondateur du Centre

Africain pour la Défense du

Patrimoine (CADP) (Autorisation

N° 2000/326/MISAT/SAT/DC/SG/SAAP

Du 04 Décembre 2000

Téléphone : 97 – 08 – 18 – 89

Excellence Monsieur le Président de la République,

Il n’est pas de mes habitudes de parler de choses sérieuses aux Autorités en prenant la voie publique, à plus forte raison au premier Magistrat de la Nation. Mais, je ne sais pas si une lettre privée confidentielle vous parviendra à temps.

Je vous prie donc très respectueusement d’accepter ma Lettre Ouverte. La mise en application de son contenu peut vous aider à vaincre rapidement le Coronavirus chez nous, ou à défaut, réduire considérablement les ravages de cette grave maladie mondiale du début du 3ème millénaire.

Monsieur le Président de la République, la République du Bénin est connu comme le berceau mondial du Vodoun. Comme dans l’Egypte pharaonique, il existait des cérémonies spéciales qu’on organisait tous les 3 ou 7 ans dans le Royaume du Danhomè.

Lesdites cérémonies consistaient à conjurer les malheurs, à éloigner loin du peuple les calamités, les maladies et les épidémies etc. A Abomey, il y a une cérémonie qui s’appelle jusqu’à ce jour « Tokplokplo ».

La dernière au quelle j’avais assisté très jeune et qui avait été exigée par le Roi Sagbadjou Glèlè pour perpétuer la tradition de ses Ancêtres, fut déroulée un peu avant 1970. L’actuel Roi KÊFA Sagbadjou Glèlè est le fils du premier Sagbadjou Glèlè.

Cette cérémonie n’était jamais confiée à n’importe qui. Car, elle était réservée aux grands initiés de la plus haute superstructure du Vodoun.

Monsieur le Président de la République, après l’âge de la force brutale et l’époque pastorale, apparurent certains phénomènes surnaturels que la force ne pouvait pas combattre. Il s’agit entre autres : des épidémies, feux de brousse dévastateurs, inondations, tremblements de terre, tempêtes etc. Les hommes étaient obligés de faire appel à un Esprit correspondant à chaque phénomène, Esprit capable de le calmer ou de le maîtriser. C’était l’avènement de l’époque théocratique.

Le Coronavirus rentre dans le cadre de ces phénomènes surnaturels que les Anciens peuvent annihiler au réduire son influence par cette cérémonie de « Tokplokplo » liée au Vodoun.

Le plus grand Commandeur de cette cérémonie dans les années 1960 était l’ami du pacte de mon père, le célèbre prêtre de SAGBATA, le dieu de la terre et de la variole, le vieux HOUNZINME, géniteur de Goguin, vedette de la musique traditionnelle « Zinli ».

Le vieux Hounzinmè était incontestablement parmi les plus grands Chefs religieux du Danhomè, des collines de Dassa jusqu’à la plage de Ouidah.

Au-delà donc des prières des religions importées et des judicieuses prescriptions de votre gouvernement contre le Coronavirus ou Covid 19, il serait bon que vous fassiez appel aux vrais Rois et aux vrais Chefs religieux de notre tradition.

La Constitution de 1990 a consacré le Bénin, un Etat laïque. Mais, il est d’abord et avant tout un pays de tradition, des us et coutumes des Ancêtres.

Ce n’est pas un fait du hasard que les Auteurs de la même Constitution s’étaient ressaisis en exigeant au Président de la République élu de prononcer obligatoirement lors de sa prestation de serment, citations : « Au nom de Dieu et des mânes de nos Ancêtres » fin de citations.

Quand le Président Mathieu Kérékou avait omis consciemment ou inconsciemment cette portion de phrase le 4 Avril 1996, il avait été contraint par les sept Sages de la Cour Constitutionnelle de se retourner à Porto-Novo le 6 Avril pour prononcer cette nécessaire portion de phrase : Au nom des mânes de nos Ancêtres.

Monsieur le Président de la République, aucune Nation ne peut se développer sans sa culture. Les peuples de l’Orient sont solidement attachés à leur culture. Les grands pôles mondiaux de développement à l’heure actuelle se trouvent en Asie (La Russie, la Chine, l’Inde, le Japon etc).

La maladie du Coronavirus a pris sa source en Chine. En dehors de la science, pouvons-nous expliquer comment les Chinois ont pu la maîtriser en un lap de temps ? Peut – être que la spiritualité a joué le principal rôle dans le recul rapide du mal. Car, tous les enfants de l’Empire du Milieu sont des grands croyants. Les Chinois, qu’ils pratiquent le Bouddhisme, le Taôisme ou le Confucianisme, honorent leurs Ancêtres et rendent un culte aux dieux.

Au Japon où c’est Shintô qui est leur principale religion, tous les jours, leurs Ancêtres mangent avant eux. Très tôt le matin, la majorité des Japonais déposent sur l’Autel familial un bol de riz cuit à la vapeur et un verre d’eau. Ensuite, ils font la prière devant l’Autel. C’est après cela qu’ils peuvent manger.

Chez nous, au lendemain de l’indépendance, de 1961 à 1963, le Président Hubert Maga finançait les grands Chefs religieux pour qu’ils organisent des cérémonies aux dieux et aux Ancêtres. Ceci, pour éloigner les calamités afin que le Dahomey ne manque jamais de l’abondance.

Monsieur Le Président de la République et Chef de l’Etat, les Anciens spécialistes des cérémonies sacrées de purification de la Nation pour conjurer les malheurs avaient déjà rejoint l’eau-delà. Mais, il existe encore quelques initiés.

Les cérémonies de « La chasse du mauvais vent » à Grand-popo et à Agoué, de « Tokploklpo » d’Abomey, de « Azongnigni » de Covè, de « Vowliwli » de Porto-Novo, de Calavi et de Hêvié, sont des moyens efficaces pour conjurer et bouter rapidement la pandémie du Coronavirus de la terre de Gbêhanzin.

Ce n’est pas une utopie. Mais, il me plaît de conseiller, qu’en dehors des lieux habituels de ces cérémonies, elles doivent se concentrer ensuite dans toutes les douze Communes à risques.

Dans l’espoir que vous lirez avec attention et intérêt le contenu de ma Lettre Ouverte, veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de mes sentiments les plus distingués et de mes profonds respects

Très Haute considération,

GBEMASSE Cyprien