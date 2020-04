Contribution parlementaire à la lutte contre le Covid-19: L’He Mariama Babamoussa propose un apport de deux cent mille par député

L’He Mariama Babamoussa

Au cours de la séance plénière de ce mardi 14 Avril 2020 consacrée à l’examen du rapport d’activités du Président de l’Assemblée nationale, l’honorable Mariama Babamoussa a suggéré un apport de deux cent mille franc par député pour appuyer la lutte qui se mène contre le coronavirus dans notre pays. L’élue BR pense qu’une ponction de deux cent mille sur le revenu mensuel de chaque député suffirait pour faire une action collégiale allant dans le cadre de la prévention de cette pandémie. « Je me joins à d’autres collègues pour vous remercier pour la qualité du rapport. Je voudrais également dire que dans la présentation de votre rapport, je n’ai pas vu une proposition concernant la pandémie de coronavirus notamment pour exprimer la compassion et la solidarité des honorables députés. Et je sais que je vais être contesté sans doute. Je voudrais proposer qu’une somme de deux cent mille francs soit ponctionnée sur nos revenus. Moi je suis d’accord. C’est insignifiant mais quand on prend deux mille francs multiplié par quatre-vingt-trois, cela donne quelque chose et cela va être notre contribution. En ce qui me concerne j’accepte donner deux cent mille franc. Je sais que nous menions des actions isolées et c’est très bien, chacun se bat pour appuyer les populations, mais une action collégiale sera vraiment bien accueillie. », telle est la proposition de la députée hier au parlement.

Fidèle KENOU