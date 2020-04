Communales 2020: Voici le bulletin unique tiré au sort

Voici le bulletin unique retenu

La commission électorale nationale autonome (Cena) continue d’engranger les pas sur le calendrier qu’il a mis en place pour le compte des élections communales du 17 mai prochain. Il a convié les représentants des 5 partis politiques en lice ce mercredi 15 avril au tirage au sort de leur positionnement sur le spécimen du bulletin unique. En effet, après le tirage au sort fait par les représentants des partis, il convient de retenir un cercle avec le Bloc Républicain (BR) en première position, suivie de l’UP à gauche, de l’UDBN à droite et en bas, le parti FCBE est suivi du PRD. L’innovation cette année à propos du bulletin unique est que chaque parti est positionné sur une valeur cardinale qui fonde la société béninoise. Ainsi, on retrouve la paix pour le parti Fcbe, tolérance pour Udbn. Le Br, le Prd et l’Up occupent respectivement les positions liberté, fraternité et égalité. Pour Christelle Houndonougbo de l’Union Progressiste, c’est une démarche innovante à saluer. « Je trouve que la Cena à travers cette innovations sur le bulletin unique est en train de jouer sa partition dans la sensibilisation des populations sur la préservation de la paix et pour des élections libres et transparentes », a apprécié la représentante de l’UP à cette séance. « Si nous avons choisi la Fraternité, c’est la preuve que le Prd que beaucoup pensent déjà enterré est debout et va surprendre à travers ces élections », dira Charlemagne Honffo, représentant le parti de Me Adrien Houngbédji. Il est important de rappeler que ces élections se dérouleront dans des conditions très spéciales vues les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 qui sévit à travers le monde.

Yannick SOMALON