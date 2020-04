Riposte contre le Covid-19 et mesures d’isolement: 935 personnes sortent de quarantaine avec un résultat négatif

935 sur 953 personnes mises en quarantaine depuis plusieurs jours par les soins de l’Etat et dépistées sur toute l’étendue du territoire national ont été libérées et autorisées à aller dans leurs familles respectives dans la journée du mercredi 08 avril avec un résultat négatif, selon des sources proches du comité interministériel mis en place pour organiser et superviser la riposte contre le coronavirus au Bénin. Entre autres activités de sensibilisations que poursuivent les autorités nationales, plusieurs ministres dont ceux de la santé et des finances ont, par ailleurs, rencontré hier jeudi, les responsables d’officines qui ne respectent pas le prix de cession des masques de protection subventionné par l’Etat. Occasion pour les mettre devant leurs responsabilités et les mettre également en garde contre ce genre de comportement nuisible aux intérêts des populations. Dans tous les cas, le gouvernement n’entend pas pardonner ces déviances, apprend-t-on. Tout ceci pour rassurer les uns et les autres de ce que la pandémie du Covid-19 est prise très au sérieux au sommet de l’Etat et que les réponses appropriées sont apportées à temps utiles.

Christian TCHANOU