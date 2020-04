Lutte contre le Coronavirus: Patrice Talon invite les Béninois à un respect strict des mesures prises

Depuis le mercredi 8 avril 2020, l’Etat a rendu obligatoire le port de masque dans les douze communes du cordon sanitaire. Cette mesure de prévention qui vise à protéger au mieux la population de la contamination et surtout de la propagation du Covid-19, est appréciée par le chef de l’État Patrice Talon. « Je sais que le changement d’habitude induit par le coronavirus depuis quelques semaines, n’est pas évident pour chacun de nous. Cependant, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles », a écrit le Président sur sa page facebook avant de poursuivre « je nous invite à suivre rigoureusement les consignes sanitaires et sécuritaires officielles et à ne sortir que si nécessaire ». Suite à cette invite, le Chef de l’État a indiqué que c’est en se mobilisant ensemble que le peuple Béninois peut mettre fin à l’évolution de ce virus qui sévit dans plusieurs autres pays du monde. « Ensemble, mobilisons-nous pour freiner le coronavirus (Covid-19) », a conclu le Président de la République du Bénin, Patrice Talon.

Anselme HOUENOUKPO