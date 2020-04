Défis sanitaires et socio-économiques du Bénin: L’Union européenne débloque plus de 26 milliards au budget de l’Etat

L’Etat béninois en lutte contre la propagation de la pandémie du coronavirus a obtenu un appui financier colossal de la part de l’Union européenne (Ue). En effet, dans le cadre du partenariat de long terme qui unit le pays et l’Institution, la Délégation de l’Union européenne au Bénin a autorisé le transfert de 26.037 milliards de francs Cfa au budget de l’Etat du Bénin pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Ce fonds qui sera utilisé tant au niveau sanitaire qu’ économique et social vient également en réponse aux difficultés économiques du pays suite à la fermeture des frontières avec le Nigéria depuis le mois d’août 2019. Par ailleurs, l’Union européenne réfléchit aux moyens de mobiliser le plus rapidement possible d’autres fonds pour continuer d’appuyer le gouvernement à faire face aux besoins engendrés par la crise. Ce soutien de l’UE reflète la bonne performance de certaines politiques du pouvoir en place et aux progrès enregistrés au cours de l’an 2019 dans la mise en œuvre des réformes en matière de gouvernance économique et financière, de décentralisation et d’agriculture. Selon le communiqué rendu public à cet effet, ce montant qui représente 1.3% du budget général de l’Etat approuvé en 2020 s’inscrit dans le cadre de trois programmes. Il s’agit du contrat de bonne gouvernance et de développement, du programme d’appui au développement territorial et le programme d’appui au développement durable du secteur agricole.

Laurent D. Kossouho