Aéroport international de Cadjèhoun: Une politique accrue de mise aux normes

L’état des lieux effectué sur les installations aéroportuaires révèle des insuffisances dont l’état de la piste d’atterrissage. Des insuffisances qui ont un impact sur les performances de l’aéroport international de Cadjèhoun. Pour remédier à cet état de chose, le conseil des ministres tenu ce mercredi 08 avril 2020 a ordonné la contractualisation pour le contrôle et la surveillance des travaux de réfection de la piste d’atterrissage de l’aéroport international de Cotonou. Cette décision s’explique par l’imminence du démarrage des travaux de réfection de la piste d’atterrissage en vue de garantir leur exécution dans les règles de l’art. En effet, le Gouvernement a fait réaliser un diagnostic qui a permis à la Société des Aéroports du Bénin de lancer un appel d’offres aux fins de la réalisation des travaux qu’induit cette situation notamment la réfection de la piste d’atterrissage. Alors, pour s’assurer de la qualité des travaux, le gouvernement a recouru, comme il en a pris l’habitude depuis 2016, à un cabinet réputé pour assurer le contrôle et la surveillance de ces travaux qui s’inscrivent dans la droite ligne de la poursuite de la mise aux normes de l’aéroport de Cadjèhoun. Ces dispositions sont prises, faut-il le rappeler, en attendant l’avènement de l’aéroport de Glo-Djigbé dont les études et financements continuent d’être finaliser. Une démarche responsable pour que le Bénin continue d’être une destination sûre et de mériter la confiance des institutions internationales en la matière.

Yannick SOMALON