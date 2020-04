Lutte contre la propagation du Covid-19: L’opération ‘’Sans cache-nez, pas d’accès à la mairie d’Abomey-Calavi’’ lancée

Le Maire Bada en train de laver ses mains

Ce lundi 6 avril 2020, après avoir fait le geste utile de lavage de mains à l’eau et au savon, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada a levé un coin de voile sur les dispositions prises par l’administration communale en vue de limiter la propagation du Coronavirus et d’assurer ainsi la protection de ses administrés. En effet, en appoint aux actions de sensibilisation en cours dans la commune, le Maire Georges Adédjoyé Bada ne lésine pas sur les moyens pour renforcer le dispositif de veille sociale divulguée à cor et à cri par le gouvernement. Ainsi, après avoir instruit tous les services de la mairie à respecter les mesures définies par le gouvernement, seul gage de protection contre cette pandémie, il a décrété que tout usager, avant d’accéder à l’hôtel de ville pour un quelconque service, doit porter le cache-nez disponible dans les officines à coût subventionné de 200 francs CFA par le gouvernement. Il annonce que dès ce mercredi, les femmes des marchés seront associées à la sensibilisation à travers des dons de plusieurs milliers de cache-nez en vue de leur inculquer ce nouveau mode de vie que la maladie impose. Par ailleurs, au niveau de l’administration, le personnel est réduit pour un service minimum bien sécurisé pour le bonheur de toutes et de tous.

Laurent D. Kossouho