Tractation pour les communales 2020: Paul Hounkpè, le sauveur du parti Fcbe et de l’Opposition

Paul Hounkpè

Le système partisan en pleine mutation à l’ère du régime Patrice Talon a révélé un acteur politique aux Béninois. Il s’agit de l’actuel Secrétaire exécutif national du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe), Paul Hounkpè. Très peu connu du public béninois dans un passé récent compte tenu de son caractère très discret, l’homme s’illustre aujourd’hui comme celui qui a facilité l’existence de cette grande formation politique de l’Opposition. En 2006, il entre à l’Alliance Fcbe dès sa création. Ce qui lui a permis de devenir Maire de la commune de Bopa sous la bannière des verts cauris. Plus tard, le Chef l’Etat d’alors, le Président Yayi Boni le nomme ministre de la culture. A l’avènement du régime de la Rupture, alors que plusieurs de ses compagnons ont abandonné l’Alliance Fcbe pour rejoindre le nouveau système, Paul Hounkpè est resté égal à lui-même en restant dans la ligne de ce parti qui s’oppose à la gouvernance actuelle. Après la non-participation du parti Fcbe aux élections législatives du 28 avril 2019 pour défaut d’obtention du certificat de conformité, Paul Hounkpè et certains de ses camarades comme Théophile Yarou ont sorti le grand jeu et ont satisfait les exigences du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. Paul Hounkpè devient ainsi le Secrétaire exécutif national du parti et coordonne à ce titre toutes les activités du parti. Dans ce cadre, il a aussi réussi à présenter des candidatures dans tous les arrondissements du pays afin de permettre au parti de prendre part aux communales et municipales du 17 mai 2020 pendant que d’autres partis de l’Opposition ont désisté. Il a donc réussi à faire participer non seulement son parti à ces élections, mais aussi permettre à un parti de l’Opposition d’être présent à ces élections qui sont très déterminantes pour la présidentielle de 2021.

Laurent D. Kossouho