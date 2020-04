Lutte contre le COVID-19: Talon favorise l’acquisition des masques à bas prix à tous les Béninois

200Fcfa. C’est le prix homologué par le gouvernement du Chef de l’Etat, Patrice Talon, afin de permettre aux populations de s’acquérir le masque de protection, outil indispensable de prévention contre le Covid-19. Cette décision prise à l’issue du dernier conseil des ministres, est l’une des mesures d’accompagnement du gouvernement pour faciliter aux populations, le respect des gestes barrières. Un prix à la portée de tous qui vient sauver les populations de la surenchère et de l’inflation du coût de cet équipement observées depuis peu dans les villes béninoises. En procédant à l’homologation du prix des masques, le gouvernement répond ainsi à l’un de ses engagements contenu dans les mesures du 17 mars 2020. Par ailleurs, en vue de permettre l’accès du plus grand nombre auxdits masques il est prescrit que nul ne peut en acquérir plus de deux par jour. Un encadrement qui justifie déjà la lutte contre toute forme de spéculation afin que cet appui puisse profiter au grand nombre pour rendre la lutte plus efficace par la possibilité donnée de respecter ce geste barrière. Aussi, l’homologation du prix des masques vient une fois encore confirmer la stratégie de riposte du gouvernement face au Coronavirus. Elle vise à prendre en compte la réalité et la gravité du mal mais à décider des mesures appropriées avec réalisme et donner la possibilité aux populations de respecter les gestes barrières. Le Gouvernement donne ainsi l’assurance aux populations de la disponibilité desdits masques et les invite, au respect des mesures de protection prescrites par les autorités sanitaires, dans le calme et la sérénité. Il faut noter que les masques de protection seront prioritairement disponibles au niveau des officines de pharmacie situées des communes situées dans le cordon sanitaire notamment : Cotonou, Abomey-Calavi, Sô-Ava, Zè, Allada, Ouidah, Tori-Bossito, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Akpro-Missérété, Aguégués et Adjarra. Les responsables des pharmacies et les populations sont donc appelés à respecter les dispositions pour le succès des mesures et l’efficacité de la lutte puis, à observer les règles d’hygiène et les autres gestes barrières, en vue d’une lutte efficace contre la propagation du Covid-19 au Bénin.

Rastel DAN