Coronavirus: Des entraineurs de football des championnats béninois en parlent

Apparue en Chine, la maladie Coronavirus (causée par le virus covid-19) sévit dans plusieurs pays du monde. Devenue une pandémie, elle ne laisse aucun secteur d’activité. Au Bénin, ce mal très contagieux a conduit à la suspension des activités sportives. Ainsi, au niveau du football, les championnats sont arrêtés et même les séances d’entrainements collectifs au niveau des clubs. Est-ce que cela aura d’impact sur l’état physique des joueurs. Voici les réponses que certains entraineurs de clubs donnent et les conseils qu’ils prodiguent pour permettre aux joueurs afin qu’ils ne perdent totalement la forme. Lisez plutôt.

Luc René Mensah, coach de la JS Pobè

Luc René Mensah, coach de la JS Pobè

«Pour moi, mieux vaut prévenir que guérir. La santé restera le bien le plus précieux vu qu’une bonne santé ne s’achète. La pandémie fait des ravages. Et un État souverain sécurise sa population. Donc le foot ne fait extraction à cette règle. Il faut tout arrêté jusqu’à nouvel ordre. Et c’est bien que les autorités aient pensé à suspendre tout. A coup sûr que cela aura des répercussions sur la forme des jeunes. Nous sommes déjà à la 19ème journée. C’est sûr qu’il y avait déjà un rythme. Un rythme que les joueurs vont certainement perdre. Mais, nous avons concocté un planning de travail personnel à chaque joueur afin de garder la forme. Et pour suivre, nous avons exigé d’avoir la vidéo du travail que fait chaque joueur.Il faut que les joueurs continuent de travailler tout en observant les règles et notamment les exigences des autorités sanitaires. Car, à la reprise, ça va tourner à cent à l’heure et seuls ceux qui sont dans le bon rythme pourront tenir. Vivement que nous retrouvons tôt le chemin des stades. Je profite pour lancer un appel aux sportifs à qui je demande de suivre les règles de la restriction des déplacements qui ont démarré chez nous et de respecter les gestes barrières. »

Urbain Honfo, coach Ayema Fc

Urbain Honfo, Coach de Ayéma Fc

«C’est une sage décision de la Fbf pour prévenir la santé des joueurs contre cette pandémie. C’est vrai que la Suspension vient arrêter le championnat ce qui sous-entend la mise au repos forcé de tous les acteurs du football mais la santé avant tout. Mais, cette suspension du championnat entraîne de facto la cessation des séances d’entraînement et qui dit cessation d’entrainement dit méforme des joueurs surtout au niveau des qualités physiques. Alors, nous avons élaboré un programme d’entretien physique que nous leur avons soumis et nous espérons qu’ils vont l’exécuter à cent pour cent pour ne pas complètement perdre la forme. En attendant qu’on ne se retrouve, nous leur demandons de suivre les mesures préventives mises en place par le gouvernement, d’exécuter le programme individualisé qui leur a été soumis, de rester chez eux à la maison pour se protéger au maximum». Propos recueillis par Anselme HOUENOUKPO