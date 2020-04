Communales 2020: Charles Janvier Sossou pour propulser le BR à Pahou

Charles Janvier Sossou, membre fondateur du bloc Républicain

Membre fondateur du Bloc républicain, Charles Janvier Sossou est l’un des activistes de première heure dans l’avènement du régime du nouveau départ avec l’accession au pouvoir du président Patrice Talon le 06 avril 2016. Ses actions et son dynamisme à la base ont convaincu le bureau politique du Bloc Républicain qui n’a pas hésité à le positionner candidat dans l’arrondissement de Pahou, commune de Ouidah pour communales et municipales du 17 mai prochain.

Ardent défenseur du régime du nouveau départ, Charles Janvier Sossou n’a de cesse de donner son point de vue sur les différentes réformes et actions de développement du président Patrice Talon depuis son avènement à la tête du pays en 2016. Convaincu de la réforme du système partisan, il sacrifie son mouvement l’Eveil Béninois et conduit tous ses partisans au Bloc Républicain dont il est membre fondateur. Sa vision pour le développement est si grande qu’il voit en Patrice Talon, l’homme qu’il faut pour changer la destinée de ce pays. Ce qui l’a surtout enthousiasmé à accompagner la vision du chef de l’Etat dans la ville de Ouidah. Charles Janvier Sossou comme il s’identifie, est candidat sur la liste du Bloc Républicain dans l’arrondissement de Pahou. Il est reconnu pour son calme, son courage, son engagement à la chose publique et son sens élevé de responsabilité. Né le 1er janvier 1967 à Parakou, il est passionné de l’informatique notamment la programmation et la maintenance informatique. Il a fait ses preuves à l’Agence allemande de coopération au développement (GTZ) au Burkina-Faso à la société Colas Afrique. Sa compétence le conduit dans l’administration des impôts en 2003 où il y travaille à ce jour. Républicain de première heure, Charles Janvier Sossou se positionne aujourd’hui à la tête d’une liste dont les chances de prendre la mairie de Ouidah sont certaines. Car, à lui seul, l’arrondissement de Pahou donnera 14 conseillers, soit plus de la moitié des conseillers communaux de la commune.

Yannick SOMALON