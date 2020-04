Lutte contre la propagation du Covid-19: Le Maire Roland Da Hefa sensibilise les populations sur les mesures préventives

Le Maire Da Hefa lors de la sensibilisation

Soucieux du bien-être des populations de la commune qu’il dirige, le Maire d’Adjohoun Roland Da Hefa, a procédé le samedi 28 mars 2020, à une sensibilisation des populations d’Azowlissè et environs sur les mesures préventives recommandées par le Gouvernement pour contrer la propagation du coronavirus. En effet, après avoir instauré des mesures d’hygiène contre la propagation du virus dans sa commune, le premier responsable administratif d’Adjohoun est allé à la rencontre des sages, des femmes, des jeunes, et surtout des conducteurs de taxi moto pour insister auprès d’eux, sur les comportements à adopter pour éviter la propagation du virus. « Chères populations, pour limiter les dégâts du Coronavirus, nous devons fréquemment nous laver les mains à l’eau et au savon; nous devons désormais tousser ou éternuer dans le creux du bras ou dans un mouchoir en papier puis le jeter et se laver les mains. En cas de maladie, nous devons nous couvrir la bouche et le nez avec un masque médical et nous signaler aux autorités sanitaires. Nous devons éviter de cracher et de nous moucher sur le sol et surtout éviter tout contact étroit avec des personnes présentant des symptômes de maladie ou qui viennent des pays les plus touchés par le Covid-19 », sont entre autres les conseils du Maire à l’endroit de ses administrés, tout en les invitant au respect des consignes du cordon sanitaire pour le bien-être de tous. Il a par ailleurs invité les uns et les autres à se préserver, en espérant que la commune d’Adjohoun soit épargnée par cette pandémie. Cette séance de sensibilisation a connu la présence du Directeur Départemental du tourisme, de la culture, des sports et des arts de l’Ouémé, Félicien Hounkanrin et de l’opérateur économique Édouard Faton, ainsi que celle de certains chefs d’arrondissement de la commune.

Laurent D. KOSSOUHO