Initiative de l’Aprocab et du Dr Guy Wokou: Les promoteurs culturels et artistiques lancent un clip contre Covid-19

Des populations très satisfaites des dispositifs sanitaires offerts par l’Aprocab

Pour venir en soutien aux actions du gouvernement qui a entrepris plusieurs actions pour mieux sensibiliser les populations et renforcer les mesures prises contre le coronavirus qui sévit un peu partout dans le monde entier, les membres de l’Association des promoteurs culturels et artistiques du Bénin (Aprocab) avec en tête leur président, Dr Guy Wokou ont procédé dimanche dernier au lancement du tournage d’un clip vidéo. Il a été tourné avec la participation active d’une quinzaine d’artistes béninois qui chantent dans diverses langues. L’objectif de cette action est de soutenir ce que fait le gouvernement depuis le début de cette menace sanitaire mondiale qui plane également sur le Bénin. Ce clip permettra aux populations de cerner les mesures de sécurité sanitaire pour endiguer la propagation de la Covid-19. Et pour ne pas en rester là, au lendemain de ce tournage, l’Aprocab a procédé au don de plusieurs dispositifs sanitaires contre le Coronavirus dans les marchés (Womey, Cocotomey…) et sur les parkings des conducteurs dans la commune d’Abomey-Calavi. Elle a également fait don de kit de protection aux conducteurs de Zemidjan et taxi ville notamment à Calavi Kpota. Pour le Président de L’Aprocab, Dr Guy Wokou, seul le gouvernement ne peut mener le combat contre la Covid 19. « Nous devons tous avec nos moyens de bord exprimer notre solidarité agissante à nos compatriotes car il faut rester en vie pour contribuer au développement de la nation. Et la meilleure manière d’y arriver est d’agir dans la prévention » a-t-il affirmé. C’est d’ailleurs pour cette raison que ces promoteurs culturels n’ont ménagé aucun effort pour soutenir le gouvernement dans ses actions contre le mal du siècle le Coronarivus.

Christian Tchanou