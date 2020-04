Garba Yaya à propos des Communales 2020: «Le parti Fcbe est le seul représentant l’opposition et tous ses candidats sont également de l’opposition»

Garba Yaya

« Récépissé définitif, désistement de candidats : Fcbe à nouveau dans la tourmente ». C’est le thème de l’émission Actu Matin de ce mardi 31 mars qui a reçu Garba Yaya, membre du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe). A le croire, l’information concernant la démission au sein du parti après la délivrance du récépissé définitif n’est pas vérifiée. « Cinq démissions dans le parti Fcbe, dont trois candidats sur la liste et deux membres simples », a-t-il fait savoir, précisant que « tout ce qui circule sur les réseaux sociaux est une fausse information ». Par ailleurs, il a souligné que la liste électorale du parti Fcbe qui circule sur les réseaux sociaux est une fausse, car pour lui, seule la Cena détient pour l’heure la vraie qu’elle mettra à disposition des partis. Selon ses explications, les trois candidats démissionnaires sont mécontents de leur positionnement sur la liste du parti. « Et cette situation n’a aucun impact sur la course engagée par le parti pour aller aux communales du 17 mai prochain », rassure l’invité de Canal 3 qui a indiqué que le parti Fcbe doit avoir au moins 50 maires, c’est à dire la majorité car, pour lui, ce parti est le seul représentant l’opposition et tous ses candidats sont également de l’opposition.

Laurent D. Kossouho