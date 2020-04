Élections communales 2020: L’honorable Agoua appelle les militants de l’UP aux combats

Edmond Agoua coordonnateur de L’Union Progressiste

La CENA viens de libéré son verdict pour les communales du 17 mai prochain dans la soirée de ce lundi 30 mars 2020. Edmond Agoua coordonnateur de L’Union Progressiste, l’un des partis retenus appelle ses militants à un redoublement d’effort pour une large victoire au soir du 17 mai prochain .

L’Union Progressiste,l’un des partis retenus pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain lance un ardent appel à ses militants pour un combat victorieux. La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) viens de libéré son verdict après plusieurs étapes d’études des dossiers des formations politiques aspirant à prendre part aux prochaines élections municipales et communales. Cinq (5) partis sur les huit (8) ont présenté de bons dossiers validés par la (CENA) au terme de ces études. Cette institution qui a à sa tête le président Emmanuel Tiando à retenu entre autres l’UP, le BR, la FCBE, le PRD et l’UDBN. Les trois autres partis n’ayant pas pu réunir toutes les pièces pour aller aux élections communales sont le Moele-Bénin, la Fcdb et Per. L’honorable Edmond Agoua coordinateur départemental des Collines et député élu de la 10ème circonscription électorale se félicite après cette publication de la CENA pour le travail fait par sa formation politique l’UP au Bénin plus précisément le dynamisme de son équipe de coordination départementale des Collines. En attendant de recevoir son récépissé définitif, l’honorable Edmond Agoua lance un appel à ses militants pour une large victoire au soir du 17 mai prochain dans les six communes du département des Collines. Ainsi,il rappelle l’objectif à atteindre qui est d’obtenir les 10% du suffrage exprimé au plan national. Pour ce suffrage qui sera un parcours de vrais combattants, le coordonnateur de L’Union Progressiste Edmond Agoua appelle ses candidats,militants,et sympathisants à redoubler d’effort pour que le parti conserve sa première place de parti politique à l’ère du nouveau départ.