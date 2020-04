Coronavirus: Voici les vraies raisons de la mise en quarantaine de Valentin Agon

Dr Valentin Agon

Revenu au bercail depuis hier autour de midi, en provenance de Burkina-Faso, Valentin Agon, l’inventeur d’Api-Palu et autres produits pharmaceutiques célèbres dont Apivirine jugé efficace contre le coronavirus, a été automatiquement mis en quarantaine à sa descente d’avion. A son arrivée, il a été soumis au dispositif mis en place par le Bénin pour limiter la propagation du virus. Selon des sources proches des agents de santé en place au niveau de l’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin de Cadjèhoun, sa mise en quarantaine répond à la même mesure dont est contraint désormais tout voyageur qui atterrit au Bénin par vol aérien. De plus, Valentin Agon, lors de son séjour en terre Burkinabè, aurait été en contact avec des personnes contaminées et il aurait manifesté dès son retour au Bénin l’intention d’aller voir des ministres de la République. La mise en quarantaine s’impose à lui ainsi donc, au préalable avant tout autre mouvement. Les mêmes sources rassurent que « s’il vient chercher son produit pour répartir, l’Etat béninois est disposé à organiser l’acheminement vers l’aéroport pour qu’il reparte avec sans avoir des contacts avec des personnes vivant ici ». Autant de mesures prises à son contact, parce que pour l’heure, son statut virologique par rapport au coronavirus n’est pas encore connu, pour n’avoir pas encore subi de test. « L’Etat, qui a mis des ministres en isolement ici, ne doit pas faire de faveur à quelqu’un qui vient d’un pays où au moins 10 ministres ont été déjà testés positifs » martèlent toujours les mêmes sources, soutenant que « le sens de responsabilité exige qu’on ne transige pas avec lui ».

Christian Tchanou