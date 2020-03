Riposte au Covid-19: Talon brise le silence et rassure tous les Béninois

Talon brise le silence

En signe d’exemple aux citoyens béninois, le Chef de l’Etat a reçu une délégation de journaliste dans son bureau, au Palais de la présidence, pour parler du mal de l’heure, la pandémie du Coronavirus. En de pareilles occasions, beaucoup de dirigeants se sont adressés à leur peuple à travers des discours, des messages. Le Président Patrice Talon a préféré lui, un exercice de cœur à cœur à travers un entretien par lequel il rassure ses concitoyens, en répondant aux préoccupations qui constituent désormais leur quotidien et qui font objet de peur et parfois de psychose. Dans un ton habituellement grave, le président Talon a choisi des mots forts pour monter et exhorter chaque concitoyen béninois à ses responsabilités. Et, cela, il a su bien le faire en étant précis, concis sans pour autant créer la peur et la panique.

Son silence ou sa non apparition depuis la révélation du 1er cas au Bénin n’est nullement un mépris pour son peuple ni une fuite de responsabilité : « j’ai consacré mon esprit à l’analyse sereine de la situation et de toutes ses implications », dira le chef de l’Etat pour montrer l’importance capitale qu’il porte à la question. Il a démontré qu’il était à la tâche au quotidien et surtout avec beaucoup d’anticipation pour protéger ses compatriotes. Cela est d’autant plus vrai que le Président Patrice Talon n’est pas dans l’exhibitionnisme, mais a toujours préféré le pragmatisme de l’action et des résultats. « Si mes compatriotes n’ont pas encore eu l’occasion de m’entendre en personne, c’est parce que je suis à la tâche, jour et nuit, minute après minute. Je m’implique personnellement dans tous les segments de la riposte : la collecte des données aux plans national et international ; leur analyse ; l’appréciation des impacts sanitaires, médicaux, financiers, économiques et sociaux ; les projections à court et moyen termes ; la stratégie et la mise en œuvre d’actions ; le suivi et l’évaluation des recommandations et des opérations, » précise -t-il au cours de l’entretien pour montrer que la situation est sous contrôle. Cependant, « la situation sanitaire et le risque sanitaire auxquels nous soumet le coronavirus sont préoccupants, sinon très graves » reconnait le chef de l’Etat, précisant que son gouvernement et lui-même ont pris la mesure de l’enjeu. En cela se justifient les mesures prises par le gouvernement. « Pour donner des résultats palpables, il y a des mesures qui doivent être mises en œuvre par package. Certaines mesures n’ont pas le même degré de pertinence partout et d’autres nécessitent que les acteurs concernés disposent d’un minimum de temps pour s’apprêter. » Ces mesures en effet sont le reflet du mode d’emploi et du fonctionnement de l’équipe gouvernementale dans son approche de la crise. Ce qui laisse voir sans doute, des hommes responsables qui ont une parfaite connaissance de la situation et qui savent ce qu’ils font et où ils vont dans l’intérêt supérieur des Béninois.

Selon le chef de l’Etat, il y a également un autre facteur très déterminant que le commun des commentateurs ne peut percevoir : « c’est l’après Covid ! Nous devons combattre le mal et le vaincre, mais sans compromettre notre survie après victoire. Si nous prenons des mesures qui affament tout le monde à la fois et trop longtemps, elles finiront très vite par être bravées et bafouées sans avoir permis d’atteindre les objectifs, » a rassuré le président Patrice Talon.

C’est donc pour cela que le Président Talon a appelé chaque Béninois au sens de responsabilité. Il exhorte surtout chacun de ses compatriotes à prendre sa part de sacrifice pour le salut collectif dans la lutte contre cette pandémie : « Cela nécessitera beaucoup de sacrifices certes, d’énormes sacrifices pour certains, mais à la fin, chacun sera fier d’avoir joué sa partition, d’avoir lui aussi payé un certain prix, d’avoir vaincu le coronavirus. » Aussi, le président a fait part de sa conviction qui est que le Bénin a les moyens de vaincre cette pandémie et que la clé de la victoire est dans les mains de chacun de ses compatriotes : « Notre survie individuelle et collective est entre nos mains, entre les mains de chacun de nous. Chacun de mes compatriotes, vous et moi, pris individuellement, est désormais responsable de notre survie. Nous n’avons pas besoin de beaucoup d’intelligence, de beaucoup de moyens, de beaucoup d’imagination. Il nous suffira simplement, à chacun, de respecter les mesures, les prescriptions, qui ont fait leurs preuves par ailleurs, » a-t-il ajouté.

Pour se convaincre que cet appel du chef de l’Etat aux Béninois à la veille de l’entrée en vigueur du cordon sanitaire doit rassurer chaque Béninois, le galvaniser et le convaincre définitivement que dans la lutte contre le coronavirus, chacun doit montrer la preuve de son amour pour sa patrie ou tout au moins pour ses proches en respectant les règles édictées.

Yannick SOMALON