Projet d’appui au développement du maraîchage: Le Procar équipe 10 coopératives à Abomey-Calavi

Le 1er Adjoint au Maire lors de la remise des équipements

75 arrosoirs, 75 houes, 75 râteaux, 75 pelles, 75 coupe-coupe,75 brouettes, 75 cordeaux, 75 décamètres, 75 pulvérisateurs et 75 épis. Tels sont les équipements dont 10 coopérations dans la commune d’Abomey-Calavi ont bénéficié, la semaine dernière dans le cadre du projet d’appui au développement du maraîchage. A ces outils de travail s’ajoutent au titre de produits d’intrants, l’huile de neem, les oignons, crin-crin, chiayo, chou, piment rond, carotte, Idéfix, fougicide, pacha, acaricide, Npk15-15-15, Urée 46 %, K2 SO4. Le Programme Cadre des Interventions du Fida en milieu rural (Procar) dans son volet appui au développement du maraîchage, vient ainsi d’impacter de fort belle manière 10 coopératives ciblées dans les arrondissements de Zinvié, Togba, Hèvié, Ouèdo, Akassato, Godomey, Kpanroun et Abomey-Calavi. La cérémonie de remise des matériels s’est tenue le vendredi 27 mars 2020 sous l’égide du 1er Adjoint au Maire Victor Adimi, assisté pour la circonstance du premier responsable du Secrétariat de passation des marchés publics dans la commune d’Abomey-Calavi, Boris Houessionon. Et pour cause, c’est la Mairie d’Abomey-Calavi qui a servi d’interface entre le Procar/Padmar et les Coopératives bénéficiaires de ces dons en faisant « la passation des marchés ayant permis d’acquérir ces matériels et intrants », explique Fayçatou Soubérou, Technicienne spécialisée en maraîchage pour le Padmar. Le 1er Adjoint au Maire Victor Adimi, s’en félicite et invite les coopératives à faire un bon usage de ces équipements pour motiver les partenaires à renouveler cette œuvre de générosité.

Laurent D. KOSSOUHO