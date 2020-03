Communales et municipales 2020: Le président de la Cena en colère contre des partis retardataires

Le président de la Commission électorale nationale autonome (Cena), Emmanuel Tiando ne cache plus depuis peu, sa colère face aux retards qu’accusent certains partis politiques en lice pour les communales et municipales 2020 dans les corrections attendues de leur part à propos des observations faites dans leurs dossiers de candidatures. « Le pire ennemi d’une élection, c’est le temps. Nous avons pris les dispositions pour bien organiser les élections mais malheureusement certains partis politiques vont nous faire accuser beaucoup de retard » s’est-il offusqué vendredi dernier devant quelques hommes des médias au siège de cette institution à Ganhi à Cotonou. Neuf partis politiques ont déposé leurs déclarations de candidatures le 11 mars dernier auprès de la Cena. 8 dans le lot ont reçu les jours suivants leurs récépissés provisoires, sauf le parti MPL de Korogoné disqualifié pour prendre part à ces élections. La phase qui a suivi est l’étude minutieuse des dossiers de candidatures par les agents de la Cena et il se révélera que tous les dossiers en instance comportaient des irrégularités. La loi leur accorde 72h à partir de la notification de la Cena pour mettre à jour leurs dossiers. Ce délai étant expiré depuis le jeudi 26 mars à 18h30, plusieurs partis continuaient de se manifester au siège de la Cena pour corriger leurs listes. Seuls trois, l’Union progressiste, le Bloc Républicain, et le parti Force cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) l’ont fait plus tôt. « Il faut que les partis politiques comprennent qu’ils doivent être disciplinés. Nous sommes toujours cléments. Mais je leur demande de ne pas abuser de notre clémence parce qu’à un moment donné quand on en aura marre, on va leur dire de sortir» a menacé vendredi Emmanuel Tiando, visiblement débordé par les mouvements de va-et-vient des représentants desdits partis, toujours acharnés autour de la correction de leurs dossiers.

Christian TCHANOU