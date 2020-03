Lutte contre le coronavirus: Les artistes béninois et africains sensibilisent les populations

Les artistes musiciens n’entendent pas rester en marge de la lutte contre le Covid-19 qui sévit dans le monde entier depuis décembre 2019. A travers des vidéos et messages, ceux-ci invitent les populations au strict respect des mesures préventives contre cette pandémie et des précautions à observer pour limiter sa propagation. D’autres, comme la chanteuse béninoise Miss Espoir, ont préféré descendre sur le terrain pour mener cette sensibilisation. En effet, la semaine écoulée, Miss Espoir a sensibilisé les femmes des marchés et les conducteurs de taxi motos de Cotonou sur les dispositions à prendre pour ne pas attraper le coronavirus. Elle a saisi cette occasion, pour leur distribuer des masques et des gels. De son côté, l’actuelle star béninoise des réseaux sociaux, Dj Couclick encore appelé DJ Sommet des Sommets, ne cesse de faire des vidéos pour sensibiliser les populations. « En cette période où le monde entier est touché par cette pandémie qui est le Coronavirus, j’invite tout le monde par cette vidéo à respecter rigoureusement les consignes d’hygiène, pour limiter la propagation de ce virus mortel. Lavons-nous régulièrement les mains, c’est important. Je veux revoir tous mes fans après, car vous êtes tout pour moi », a-t-il écrit après avoir posté une vidéo de sensibilisation, avant d’inviter les populations à toujours porter leur cache-nez pour se protéger et protéger les autres. Au Sénégal, la star Youssou N’Dour, chanteur et fondateur du Groupe Futurs Médias a offert mi-mars un lot de matériels et d’équipements sanitaires au ministère de la santé de son pays pour faire face au Covid-19. Toujours au Sénégal, le collectif de rappeurs « Y en a marre », qui s’illustre dans la lutte contre la corruption et le renouvellement du personnel politique, a sorti une chanson et un clip intitulé « Fagaru ci Corona » qui signifie « prévenir le corona » en wolof. En Ouganda, le chanteur Bobi Wine, député de l’Opposition, à travers une vidéo, a invité ses fans à observer la distanciation sociale et la quarantaine. En République Démocratique du Congo, les stars de la rumba chantent pour une fois autre chose que l’amour comme à l’accoutumée. Fally Ipupa, depuis son lieu de confinement, a lancé « les bisous stop » dans une mélodie improvisée sur une guitare acoustique publiée sur son compte Tweeter. « Alors s’il vous plaît mes chers frères et sœurs, respectons le confinement, c’est très très important. Restez à la maison et respectez les consignes données par les autorités et l’OMS », a ajouté Fally Ipupa Dicap la merveille. Avec une voix grave, Koffi Olomide, l’autre légende de la musique congolaise, a mis en garde ses compatriotes contre le « Kuluna-virus », un remixage du terme « kuluna » qui désigne des gangs armés de Kinshasa. En Côte d’Ivoire, la star du coupé décalé, DJ Kerozen n’est pas resté en marge de cette sensibilisation : « Y a corona, respectons les consignes d’hygiène, l’affaire est sérieuse oh. (…) Même Mbengué (France en argot) là-bas c’est gâté, Seigneur faut sciencer. Nous on veut vivre », a-t-il martelé dans une chanson rendue publique.

Messages de quelques artistes et acteurs culturels béninois

Ousmane Alédji, Conseiller Spéciale à la culture du Chef de l’Etat

« Chers amis, protégez-vous et protégez vos familles. La disparition du ‘’Vieux’’ Manu montre s’il en était encore besoin, l’ampleur du désastre. Il a dû bénéficier de tous les soins dont le système français est capable, pourtant il n’a pas survécu. J’ai le sentiment que nous sous estimons la férocité de ce virus. Cela est préoccupant. Il n’est pas sage de jouer avec la mort. Faisons attention je vous en prie. Courage à toutes et à tous. Je saisis cette occasion pour vous informer que comme de coutume, depuis sa création, le centre Artisttik Africa va fermer ses portes pour une durée de deux mois à partir du samedi 28 mars 2020. La pandémie venant en rajouter aux difficultés d’accès au centre en saison pluvieuse nous oblige à partir en vacances de façon anticipée.

Bien Cordialement ! »

Denis Assogba, Acteur culturel et président de l’Ong Midogbekpo incorporation

« J’ai décidé de m’adresser à vous, dans un contexte aussi particulier que nous traversons actuellement. Je veux parler de la pandémie mondiale qui ne laisse personne indifférent. Le coronavirus, qui ne cesse d’envahir presque tous les pays. Notre Nation le Bénin vient de connaître plusieurs cas confirmés ce qui nourrit la panique à travers les populations. Ne pouvant rester indifférent face à une telle incertitude du lendemain, j’appelle tous les membres de l’Ong Midogbékpo Inc au respect strict des mesures d’hygiènes préconisées par les structures sanitaires de notre pays. Il s’agit donc de : se laver régulièrement les mains, se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique, éviter de serrer les mains en guise de salutations, éviter les accolades avec des proches, éviter d’éternuer en public, porter souvent un masque pour se protéger, prenez soins des personnes vulnérables autour de vous, surtout les enfants. J’espère qu’avec le respect strict de ces mesures énoncées, rien de grave, ne nous arrivera. Sur ce, j’exhorte tous les membres de l’Ong au calme, à la confiance en l’avenir. Car, nous gagnerons inévitablement le combat sur le coronavirus. Nous sommes la seule alternative crédible pour la préservation de nos cultures africaines, car nous sommes la première civilisation. »

Pélagie La Vibreuse, artiste chanteuse

« Le feu qui brûle les grandes nations et qu’on n’arrive pas à maîtriser, je me demande ce qu’il en serait pour mon pauvre continent l’Afrique. Seigneur Jésus Christ, ait pitié de nous. Les mânes de nos ancêtres, ne restez pas insensibles à notre inquiétude. Cette pandémie du siècle commence par pendre de l’ampleur. Le monde est affolé. Que restera-t-il de mon Afrique, en particulier mon pauvre pays, le Bénin. Union de prières mes frères et sœurs de la diaspora. Je suis de cœur, car nous connaissons peut-être quand ça commence mais pas la fin ».

Laurent D. Kossouho