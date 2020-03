Communales et municipales 2020: Dr Malick Gomina, conduit la liste BR à Djougou

Longtemps annoncé comme le nouveau cheval gagnant de la Donga, le docteur Malick Gomina n’a plus finalement été en lice pour l’élection législative du 28 Avril 2019. Un an après ce retrait stratégique, l’homme porte le flambeau du parti Bloc Républicain pour les élections communales dans la ville de Djougou. Candidat titulaire BR, le directeur du groupe de presse Canal3 Bénin est déterminé à servir la cité des Kpétoni. En effet, le jeune acteur politique de la Donga est en lice cette fois ci pour de bon par l’entremise de son parti le Bloc Républicain qui l’a positionné candidat titulaire aux élections communales du 17 mai prochain. Ainsi, Dr Malick Gomina est appelé par le parti à conduire ses pairs pour la conquête du siège de conseiller de la ville chef lieux du département de la Donga. Ainsi en a décidé le Bloc Républicain dont les listes de candidature déposées à la Céna depuis le 11 mars dernier comme tous les autres partis, sont en étude pour l’obtention du récépissé définitif. En attendant la publication des listes de candidature, il est certain que celui qui draine la foule rien que par la prononciation de son nom soit la tête de liste à Djougou au grand bonheur des populations.

Pour mémoire, Dr Malick Gomina était pressenti pour faire partie de la 8ème législature en avril 2019. Mais pour des raisons politiques, il a préféré jeter l’éponge et se retirer de la course. Très adulé par les populations de sa commune natale, Dr Malick Gomina serait déterminé à aller probablement à la conquête du siège du prochain maire de la ville de Djougou.

