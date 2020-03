Préventions et lutte contre la pandémie ravageuse: Un malade de Coronavirus complètement guéri au Bénin

C’est une bonne nouvelle pour les personnes infectées par le Covid-19 qui fait ravage dans le monde. Le premier cas diagnostiqué positif à cette maladie au Bénin a bouclé en beauté, hier, jeudi 26 mars 2020, sa mise en quarantaine. De sources concordantes, les résultats se seraient déclarés satisfaisants. Le Burkinabé aurait retrouvé son état de santé clinique ainsi que toutes ses facultés. Un résultat dû à la promptitude du gouvernement Talon au regard des dispositifs mis en place pour assurer sa prise en charge et aussi, aux soins intensifs à lui administrés par les médecins. C’est aussi un motif de satisfaction pour tout le corps médical qui s’échine, jour et nuit, pour offrir les meilleurs soins aux personnes infectées. Pour rappel, le sujet concerné est un homme âgé de 49 ans et de nationalité burkinabé. Il est rentré sur le territoire béninois le 12 mars 2020. En retraçant l’itinéraire suivi et révélé par le Ministre Benjamin Hounkpatin, il est apparu qu’il avait quitté le Burkina-Faso le 21 février 2020 et séjourné durant 11 jours en Belgique. Il est retourné au Burkina-Faso le 04 mars et y est resté durant 8 jours jusqu’au 12 mars 2020, date à laquelle il est rentré sur le territoire béninois par voie aérienne. Diagnostiqué aux premières heures du lundi 16 mars 2020 après les analyses effectuées au Laboratoire de référence des Fièvres Virales Hémorragiques de Cotonou, il avait été automatiquement pris en charge et mis sous traitement sur le site prévu à cet effet. Son état de santé satisfaisant à la fin de sa mise en quarantaine représente alors une première victoire sur le Covid-19, au Bénin.

Rastel DAN