Personnalisation des titres sécurisés d’identité: Le gouvernement engage la modernisation de l’état civil au Bénin

Dans son engagement à moderniser l’administration publique, et surtout les services administratifs aux usagers, le gouvernement va mettre en place un centre de personnalisation des titres sécurisés d’identité au Bénin. La décision est issue du Conseil des ministres de ce mercredi 25 mars. Consécutivement à la réalisation du Recensement administratif à vocation d’identification de la population (RAVIP), la base de données du registre national de la population a été configurée et structurée. Ainsi, pour faciliter la délivrance d’actes officiels et leur personnalisation, l’Agence nationale d’identification des personnes a conduit le processus de recrutement d’une société de technologie pour la mise en place d’un centre de personnalisation à Cotonou. Les missions dévolues à cette société seront, entre autres, de fournir les équipements requis et d’assurer l’installation et l’opérationnalisation du système de personnalisation et de former les cadres locaux au transfert du système d’exploitation. En outre, le système à mettre en place devra répondre aux exigences fonctionnelles spécifiées par le Bénin et fournir les applications métiers que sont la gestion des premières demandes et gestion du cycle de vie des cartes émises, ainsi que le renouvellement et le remplacement de la carte d’identité en cas de besoin. L’accomplissement de cette activité permettra de fournir les informations nécessaires à la délivrance et la personnalisation de titres officiels que sont la carte nationale d’identité électronique, la carte de résident et le permis de conduire, conformément à la loi. Avec cette décision du Conseil des ministres, c’est bien le prolongement et le développement du RAVIP qui s’imposent comme une grande révolution de l’état civil au Bénin. Le pari de faciliter la vie aux Béninois par des prestations de qualité en ce qui concerne les actes administratifs est en bonne voie d’être tenu par le Président Patrice Talon et son gouvernement.

Flore S. NOBIME