Electrification de la commune d’Adjohoun: Le Maire Da Hefa apporte la lumière dans une quinzaine de villages

Le Maire Da Hefa au milieu des populations

Dans sa dynamique d’améliorer les conditions de vie des populations, le Maire d’Adjohoun, Roland Da Hefa ne cesse de multiplier les actions de développement dans les huit arrondissements et soixante-six (66) villages que compte cette commune phare de la Vallée de l’Ouémé. En effet, après les forages et les points d’adduction d’eau villageoise obtenus grâce à son management et ses relations personnelles, il a doté une quinzaine de villages, de lampadaires solaires modernes le mercredi 25 mars 2020. Ainsi, les localités plongées dans l’obscurité depuis la nuit des temps dans les arrondissements de Gangban, Azowlissè, Kodé, Démè, Adjohoun et Awonou ont reçu de la lumière qui leur permettra non seulement de booster les activités génératrices de revenus, mais aussi d’animer les places publiques qui sont souvent désertes à la tombée de la nuit. Un acte historique qui a ému les populations toute générations confondues qui n’ont pas caché leur joie et ont salué l’engagement du premier responsable administratif de la commune. Procédant à la mise en service de ces lampadaires solaires, le Maire Roland Da Hefa a fait savoir que les tractations se poursuivent pour doter toutes les localités non éclairées, de point d’éclairage public. Il a par ailleurs saisi l’occasion pour échanger et sensibiliser les populations sur les mesures préventives et les dispositions sanitaires à observer pour contrer Covid-19 dans la commune d’Adjohoun.

Laurent D. Kossouho