Communales 2020: Henri Hountèwadan conduit la liste UP à Zagnanado centre

Le Porte flambeau de la jeunesse de la Commune de Zagnanado, Henri Hountèwadan

Porte flambeau de la jeunesse de la Commune de Zagnanado, Henri Hountèwadan est l’un des rares jeunes qui agit plus qu’il ne parle. Il sort des instances d’exécution pour se positionner au titre de décideur, en cette année 2020 où la jeunesse béninoise en général et celle de Zagnanado en particulier a plus que le défi d’impulser le développement à la base. Très adulé des partenaires techniques et financiers et avancé dans les grands milieux politiques et décisionnels au sommet de l’Etat, il est proposé candidat titulaire du parti Union Progressiste pour conduire la liste du parti, non seulement dans l’arrondissement central de Zagnanado mais également dans la commune. Henri Hountèwadan, un nom qui se reconnait facilement dans tout le Bénin quand on veut parler de guichet unique dans les administrations locales, informatisation des Centres des Impôts des Petites Entreprises (CIPE), Registre Foncier Urbain des communes du Bénin. Enarque et major de sa promotion il a fait ses preuves déjà en 2011 après son recrutement à la mairie de Zagnanado. Mais, pour son génie et son savoir-faire dans les finances locales, il a souffert le martyr après la destitution de l’ancien maire Philipe Bognonkpè qui a très tôt lu en lui son génie et sa grande capacité à booster le développement local. Mais, ce génie écarté de l’administration locale de Zagnanado n’a fait que sombrer la commune dans des déficits budgétaires et la cessation de paiement. Une fois ramené dans l’administration en 2016 sous la pression des conseillers de la 3ème mandature, il sera objet de toutes les machinations et convié à tous les actes de mauvaise gouvernance pour lesquels il réussit à se démarquer.

Pour la transition démocratique à la tête des communes le 17 mai prochain, Henri Hountèwadan s’identifie comme le meilleur joker pour sortir la commune de Zagnanado de son agonie. Jeune, compétent et pondéré, l’Union Progressiste fait bien de faire la promotion de cet Expert-spécialiste des finances locales. Il reste le meilleur choix qui ne puisse être contesté de la jeunesse et des personnalités de la commune qui aspirent une meilleure gouvernance à la tête de la commune de Zagnanado. Henri Hountèwadan, c’est la perle rare que désire avoir toutes les communes du Bénin.

Yannick SOMALON