Assainissement du cadre de vie à Abomey-Calavi: Le Maire Bada lance la destruction des dépotoirs sauvages d’ordures

Le Maire de la commune d’Abomey-Calavi, Georges Bada

Dans la commune d’Abomey-Calavi, l’incivisme a amené certaines populations à créer des dépotoirs sauvages d’ordures, d’autres choisissent de transformer les domaines et parcelles inhabités en de réceptacles de déchets solides ménagers qui deviennent des tas d’immondices. Ce qui a conduit à enregistrer sur le territoire de la commune, plusieurs points noirs d’ordures. Cette situation désagréable et défavorable au cadre de vie des populations, a été une préoccupation du Conseil communal d’Abomey-Calavi et du Maire Georges Adédjoyé Bada. Ainsi, la commune n’ayant pas les moyens de ramasser ces tas d’immondices et de corriger cette insalubrité créée depuis plus d’une décennie, le Maire Georges Bada qui a déjà engagé la commune dans une convention dynamique avec l’État central, a formulé un plaidoyer en direction du ministère du cadre de vie et du développement durable. Ce plaidoyer renforcé par une volonté au sommet de l’État d’être plus regardant vis-à-vis du cadre de vie dans les 5 communes du Grand Nokoué dont Abomey-Calavi, a connu un coup d’accélérateur avec la création de la Société de Gestion des Déchets Solides Ménagers dans le Grand-Nokoué. Cette Société a contracté avec des entreprises qui ont à la fois l’expertise et l’équipement en la matière, à l’instar de Glassem SA. Depuis le début de cette semaine, l’opération de destruction des dépotoirs sauvages d’ordures a démarré et se poursuit encore sur plusieurs sites. Pour donner plus de sens à cette initiative, les citoyens sont appelés à faire preuve de civisme et de citoyenneté en s’abonnant aux structures de pré-collecte de déchets, puis cesser de transformer à nouveau ces espaces mis au propre en des dépotoirs sauvages d’ordures. Le Maire Georges Bada invite à une auto-sécurisation de ces lieux afin d’accompagner les efforts du gouvernement et de la commune.

Laurent D. Kossouho