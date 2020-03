Ils sont au total huit formations politiques en lice pour les élections communales et municipales 2020 qui se tiennent le dimanche 17 mai 2020 prochain. En attendant la confirmation de la Commission électorale nationale autonome (Cena) à travers la délivrance du récépissé définitif en fin de semaine, voici les noms de tous les candidats et leurs suppléants positionnés par le parti Union Progressiste dans l’ensemble des arrondissements des départements de l’Atlantique et du Littoral.

