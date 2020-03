Sabi Sira Korogoné Sous l’arbre à palabres à l’Evénement Précis: « Les communales 2020 n’auront pas la même portée sans le parti MPL»

Sabi Sira Korogoné, Président du Mouvement populaire

La rubrique « Sous l’arbre à palabre » de L’Evénement Précis a reçu, le mardi 24 mars 2020, le Président du Mouvement populaire de libération (Mpl), Sabi Sira Korogoné. Il était question pour l’invité du quotidien d’opiner sur le thème : « La gouvernance du régime Talon et les élections communales : cas du parti Mouvement populaire de libération ». A le croire, le parti Mpl a décidé de prendre part aux communales et municipales 2020 pour concrétiser le renouvèlement du personnel politique depuis la base, puis avoir un grand nombre de maires pour opérer l’alternance au sommet de l’Etat en 2021. Mais cette volonté n’a pu être concrétisée, car des mains invisibles ont œuvré pour le rejet du dossier de candidatures du parti, selon les dires de son président. Prenant acte de cette situation, Korogoné et ses compagnons entendent poursuivre le combat pour la restauration de la démocratie au Bénin. Et cela pourrait être effectif par la poursuite de l’initiative de Nikki qui, à en croire, Sabi Korogoné, ne prône pas la violence. Selon ses explications, cette initiative qui a été interrompue par son incarcération, a été lancée pour se dérouler suivant un plan bien établi. Il s’agit du lancement du concept « Niyata » qui signifie Ni Yayi, Ni Talon, pour éloigner du pouvoir, l’ex-Chef de l’Etat Boni Yayi et son ami et son successeur le Président Patrice Talon afin qu’ils aillent régler leur « problème personnel » ailleurs. S’en suivront les assises nationales de la jeunesse en vue de la création d’une véritable force politique composée de jeunes sans casserole pour remettre le pays sur la voie de la démocratie. Appelé à donner son appréciation sur la gouvernance du régime de la Rupture, le président Sira Sabi Korogoné a fait savoir que la gestion de l’actuel Chef de l’Etat est un échec total. « Ils ont parlé de réformes, mais n’ont pas réussi à donner du contenu à ce mot. Pendant 4 ans, c’est la descente aux enfers dans le pays et il n’est pas question qu’une seule seconde soit ajoutée à ce régime », a-t-il martelé, ajoutant que l’économie béninoise est agonisante, et le gouvernement s’est révélé à travers la transformation des mots. Pour Korogoné, quelques rues sans impacts économiques ont été construites à l’ère de la Rupture, mais le gouvernement manque de priorités. Appréciant la lutte contre la corruption à travers la création de la Criet, le président du MPL a souligné qu’il s’agit d’un aveu de faiblesse du gouvernement en place. C’est pourquoi Korogoné propose au gouvernement d’œuvrer pour l’indépendance de la justice, le renforcement des infrastructures existantes et le rehaussement du niveau de vie des agents du secteur judiciaire. Mais il martèle que la véritable lutte contre la corruption doit commencer au sommet de l’Etat. « La corruption est centralisée dans le pays. On a tué les petits corrupteurs pour permettre aux gros corrupteurs de bien opérer », a-t-il laissé entendre. Actualité oblige, le président du parti Mpl, Sabi Sira Korogoné n’a pas manqué de se prononcer sur la pandémie mondiale et d’exhorter les gouvernants à limiter les déplacements dans les secteurs qui ne sont pas directement liés à la vie humaine pour contrer la propagation du coronavirus. En dénonçant les molles mesures du régime Talon face à cette pandémie, le président du Mouvement populaire de libération a confié ce qui concerne le Corona virus, que c’est la fragilité de l’économie du pays qui fait hésiter les dirigeants à prendre des mesures hardies pour contrer cette épidémie mondiale. Sabi Sira Korogoné a par ailleurs, saisi l’occasion de la tribune de sous l’arbre à palabre pour inviter les populations à prendre conscience du danger que constitue cette pandémie en observant les mesures préventives pour se protéger et protéger les autres.

Laurent D. Kossouho