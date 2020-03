Coronavirus: Le Bénin passe de 2 à 5 cas infectés au Covid-19

Trois nouveaux cas de Coronavirus ont été annoncés le dimanche 22 mars 2020 par le Laboratoire national de fièvre hémorragique. Ce qui porte désormais à 5, le nombre de personnes infectées par le Covid-19, au Bénin. Une situation qui a fait réagir les autorités sanitaires en occurrence le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin. Selon ses explications, le premier cas est un homme de 41 ans qui a séjourné en Côte d’Ivoire du 3 au 8 mars 2020. Le 18 mars, il a présenté une symptomatologie faite de toux, d’une rhinorrhée, des éternuements et des douleurs musculaires. Suspecté de Covid-19, l’intéressé a été mis en isolement et a bénéficié d’un prélèvement dont l’analyse au laboratoire national des fièvres hémorragiques, a révélé qu’il est positif au Coronavirus. Le second cas aurait effectué un voyage dans la sous région au cours de la période notamment en Côte d’Ivoire et au Togo. Il a été consulté le mercredi 18 mars 2020 dans une clinique de la place pour une toux, un rhume, une fièvre, des courbatures et des céphalées. Devant la persistance des symptômes et la notion de voyage dans un pays touché, le Covid-19 a été suspecté et un test réalisé. Le résultat reçu le 22 mars a indiqué qu’il est positif au Covid-19. Le troisième et dernier cas est un élève, âgé de 18 ans et fils du second cas. Le début de la maladie remonterait au 16 mars 2020 et fait de toux, de fatigue et de douleur à la poitrine. Ces signes ont motivé une consultation dans une clinique de la place. Le médecin a suspecté le Covid-19, demandé un test et mit le patient en isolement. Le diagnostic a été confirmé au laboratoire le 22 mars 2020.

L’auto isolement, une mesure délicate pour les cas suspectés

Parmi les mesures de prévention contre le Coronavirus figure l’auto-isolement. Une règle qui n’est malheureusement pas respectée par les personnes revenues d’un voyage et présentant des symptômes du Covid-19. A en croire Benjamin Hounkpatin, les trois derniers cas sont enregistrés chez des personnes ayant voyagé récemment et qui ont dérogé à l’auto isolement prescrit. A cet effet, la première autorité en charge de la santé publique a confirmé l’engagement du gouvernement qui joue sa partition et travaille sans relâche pour renforcer le dispositif de riposte contre cette maladie. Il faut noter que l’évolution clinique des trois dernières personnes infectées du Coronavirus est satisfaisante. Sur les 5 cas détectés, le Bénin n’a encore enregistré aucun décès à cette date.

Rastel DAN