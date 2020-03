Conformité des dossiers de candidatures: Le parti Fcbe se mobilise pour répondre aux observations de la Cena

Suite à la notification faites aux différents partis par la Cena sur les observations liées à la délivrance du récépissé définitif, le parti Forces cauris pour un Bénin émergent (Fcbe) a mis en branle toutes ses structures pour répondre aux exigences de la structure en charge de l’organisation des élections. A travers un communiqué rendu public le 23 mars dernier, les leaders de cette formation politique invitent les responsables à divers niveaux, chaque militant et sympathisant, à rester mobilisés et déterminés et se préparer efficacement pour la victoire aux communales 2020.

DE LA NOTIFICATION DES OBSERVATIONS, DE LEUR PRISE EN COMPTE ET DU RÉCÉPISSÉ DÉFINITIF

Il importe de porter à la connaissance des militants et sympathisants du Parti FCBE ce qui suit :

Après l’obtention du récépissé provisoire pour le compte du dossier de candidature à la CENA pour les élections communales, FCBE le parti national a reçu comme tous les autres partis politiques en course la notification officielle des observations à son dossier. Cette notification est intervenue pour tous les partis politiques ce samedi 21 mars 2020 au siège de la CENA.

La CENA a fait savoir à l’ensemble des partis politiques qu’ils ont désormais 72h à compter du lundi 23 mars pour satisfaire aux observations faites. Tous les partis politiques sont attendus à la CENA le jeudi 26 mars 2020 à 18h30 au plus tard.

De ce fait, le lundi 23 mars 2020 n’est plus la date de publication de la liste des partis définitivement retenus pour les élections. Cette publication interviendra désormais après le jeudi 26 mars prochain.

Pour l’heure, le parti FCBE comme les autres partis politiques, est mobilisé pour répondre à l’ensemble des observations à lui faites. Une opération presque achevée à tous les niveaux concernés. Je nous rassure que FCBE a eu moins d’observations et toutes les structures de terrain du Parti, les responsables à divers niveaux, chaque militant et sympathisant, devront rester, mobilisés et déterminés, et se préparer efficacement pour la victoire aux élections.

Cotonou le 23 mars 2020

FCBE parti du peuple pour le peuple

FCBE le peuple toujours

En avant pour la victoire car oser lutter oser vaincre