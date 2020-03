Le gouvernement en riposte contre le coronavirus: 166 voyageurs nigérians renvoyés vers leur pays

La structure du Covid-19 publié par l’institut national de santé publique des États-Unis

La scène s’est produite entre 2h et 5h 30 dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 mars 2020. Des voyageurs à bord de mini-bus, bloqués à la frontière d’Hillacondji, entre le Bénin et le Togo, ont été renvoyés vers le Nigeria. En effet, ils sont au nombre de 166, pour la plupart des nigérians, à avoir embarqué dans un mini-bus en direction de Lomé, au Togo. Après avoir traversé le Bénin en direction de Lomé, ces derniers ont été confrontés à la fermeture de la frontière togolaise, pour cause de la pandémie du Coronavirus. De sources concordantes, les autorités béninoises et togolaises se sont concertées et ont décidé de renvoyer les voyageurs vers leur pays d’origine. C’est ainsi qu’ils ont été conduits par la police républicaine jusqu’à la frontière Sèmè-Kraké où ils ont été soumis à la prise de température avant leur entrée sur le territoire nigérian.

Rastel DAN