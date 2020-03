En tournée dans des chaines de télévisions: Orounla s’imprègne des conditions de travail des journalistes

Il s’imprègne ensuite des conditions de travail des journalistes

Le Ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orounla, a entamé le vendredi 20 mars dernier, une tournée de prise de contact avec le personnel des chaines de télévisions privées et publiques qui relèvent de son département ministériel. Accompagné des membres de son cabinet, le Patron des médias du Bénin a visité les installations de l’Office de radiodiffusion et télévision du Bénin (Ortb), des chaines de télévisions privées notamment E-Télé, Golfe TV, Canal 3 Bénin, Eden-TV et TV Carrefour. A chaque étape de sa tournée, le Ministre Alain Orounla a constaté de visu les conditions quasiment pénibles dans lesquelles les personnels de ces médias travaillent. Cette descente dans la vie quotidienne de travail des agents de ces chaines de television lui a aussi permis de se faire une opinion complète sur les besoins réels de ces chaines de télévisions afin de répondre aux choix du Président de la République qui met l’accent sur la redynamisation et la restauration du paysage médiatique béninois. Ce qui passe par un personnel qualifié pour répondre aux défis du développement du Bénin. Au cours de cette tournée, le Ministre Alain Orounla a, selon ses dires, mesuré la pénibilité, les difficultés, les conditions dans lesquelles les acteurs des médias s’efforcent pour offrir aux téléspectateurs, de belles images, de belles émissions agréables aux yeux en dépit du manque de moyens. Lesquels moyens, pour la plupart des chaines visitées, font défaut malgré le dévouement et la disponibilité du personnel. Il a annoncé aux responsables et personnels de ces chaines de télévisions, l’ambition du Gouvernement du Président Patrice Talon de redorer le blason des médias qui constituent un véritable portail pour révéler le Bénin. Dans la foulée, le Gouvernement entend venir au secours non seulement de l’Ortb qui est le média du service public mais, à l’ensemble des télévisions du Bénin dont le Gouvernement a tant besoin pour accompagner ses actions de développement.

Rastel DAN