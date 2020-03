Plateforme nationale d’interopérabilité: Le Bénin opte pour une administration intelligente

Le Conseil des ministres du mercredi 18 mars a adopté le projet de décret portant mise en place de la plateforme nationale d’interopérabilité et fixation des règles de sa gestion et de son utilisation. Ce décret instaure, notamment, les structures de gouvernance de la plateforme et précise les règles de son utilisation. La décision du Conseil vise à enclencher la réalisation de la phase opérationnelle du dispositif. Ce dispositif favorisera le partage et la réutilisation des informations auprès des structures de l’administration publique pour accroître son efficacité et réduire les coûts aux usagers. Il favorisera aussi l’amélioration de la qualité des services fournis à ceux-ci par la mise en cohérence des services dématérialisés, ainsi que la pérennisation des systèmes d’information publics par l’emploi des normes et standards internationaux et, également, la maîtrise et la réduction des coûts liés au développement et à la maintenance de solutions. Ainsi le Bénin se rapproche, de jour en jour, de l’administration intelligente et tend vers la réalisation de la phase opérationnelle de l’interopérabilité. La mise en place de cette plateforme est une suite logique des réformes en cours dans le secteur du numérique. Elle s’inscrit dans la définition d’un cadre réglementaire pour l’avènement d’une administration intelligente (SMARTGOUV). En franchissant ce pas, le gouvernement du président Patrice Talon instaure une modernité dans la gestion des données et des informations dans l’administration et, mieux, rend la vie facile aux Béninois en leur offrant la célérité donc le gain de temps, la réduction du coût et l’amélioration de la qualité des services dématérialisés. Il va sans dire que c’est aussi une manière moderne et scientifique de lutter contre la corruption et le rançonnement dans l’administration publique.

Flore S. NOBIME