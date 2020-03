Distinction à la Cour constitutionnelle: Djogbénou, Marie-Cécile Zinzindohoué et Amouda Razaki nommés et élevés à la dignité de Grand-Officier

Par décret 2020-034 en date du 17 janvier dernier, signé du président de la République, Patrice Talon et cosigné par la Grande Chancelière, Koubourath Osséni, le président de la Cour Constitutionnelle Joseph Djogbénou, son vice-président Razaki Amouda Issifou et Marie-Cécile de Dravo Zinzindohoué, présidente de la Haute Cour de Justice ont été élevés au grade de Grand-Officier de l’Ordre national du Bénin. Le décret a nommés et promus également les conseillers Sylvain Nouwatin, Rigobert Azon, André Katary et Fassassi Moustapha à titre exceptionnel et civil, au grade de Commandeur.

