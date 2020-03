Après le décès de son père: Le maire Georges Bada reçoit des condoléances

Le Maire Georges Bada

Depuis le mardi dernier que la nouvelle du décès de son père est tombée, le Maire de la commune d’Abomey-Calavi Georges Bada n’a cessé de recevoir des condoléances au domicile du défunt sis à Ste-Rita. Dans ce cadre, les corps constitués de la 6ème circonscription électorale que sont les députés, Chefs d’Arrondissement, Conseillers Communaux, dignitaires de cultes endogènes, membres de la famille politique UP, parents et amis lui témoignent leur sollicitude et leur solidarité. En effet, par groupes organisés, ils vont présenter leurs condoléances au Maire Bada qui, sans aucun doute, a perdu un être très cher en la personne de son père. A l’en croire, Papa Julien Bada, de vénéré mémoire, est pour lui, « plus qu’un père ». L’édile de la ville d’Abomey-Calavi ajoute que l’illustre disparu a cessé d’être un père pour devenir un véritable ami, un confident, un conseiller spécial, une icône à laquelle il se réfère en toutes circonstances avant de prendre des options sérieuses relatives à son existence et à son vécu quotidiens. De même, il précise que l’enterrement de Papa Julien Bada aura lieu dans la totale sobriété et conformément aux exigences gouvernementales, le jeudi 26 mars 2020.

Laurent D. Kossouho