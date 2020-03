Mobilisation des femmes de l’Union progressiste: Glo-Djigbé déroule le tapis rouge au tandem Bada-Talon

Le Maire Bada au milieu des femmes de l’Union progressiste

Les femmes de l’Union progressiste (UP) ont pris d’assaut ce samedi 14 mars, le siège de l’arrondissement de Glo – Djigbé dans la commune d’Abomey-Calavi pour exprimer gratitude et soutien au président Patrice Talon dont elles ont unanimement salué la vision du développement. Mobilisées par leur présidente Jeanne Assoclé alias ‘’Fouka Fouka’’, elles ont profité de l’occasion pour renouveler leur engagement à leur famille politique, à quelques semaines du scrutin local. Les femmes UP ont fait au maire Georges Bada, la promesse d’un soutien inconditionnel, indéfectible et total pour une victoire écrasante au soir du 17 mai prochain. Jeanne Assoclé a, dans son allocution, rappelé les bienfaits dont a bénéficié Glo-Djigbé sous la férule de ce dernier. Il s’agit notamment de la construction d’infrastructures socio communautaires pour l’amélioration des conditions de vie des populations. Elle a aussi souligné et salué le sens d’écoute d’un maire au service de sa population. « Quand nous lui avons porté une doléance de construction de salles de classes pour nos enfants, il n’a pas hésité à nous satisfaire », a-t-elle déclaré, appelant les populations à « le soutenir et rester engagées pour la victoire des deux sièges au profit de l’Union progressiste ».

A son tour, Georges Bada a salué Jeanne Assoclé en qui il voit une amazone. Le maire d’Abomey-Calavi a d’ailleurs appelé à la soutenir dans son combat politique. Georges Bada a également remercié le président Talon qui, dira-t-il en substance, honore Abomey-Calavi à travers la construction de plusieurs infrastructures et l’aménagement du cadre de vie des populations. Les députés Épiphane Honfo et Nestor Noutaï également présents ont exprimé publiquement leur soutien à ‘’Fouka fouka’’ et invité les femmes à faire de même.

Flore S. NOBIME