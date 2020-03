Le député Alladatin à propos des communales 2020: «L’UP a présenté des candidats capables de gagner»

Le député Orden Alladatin

La consigne aurait été « claire et ferme » lors de la constitution des dossiers de candidature à l’Union Progressiste (UP) pour le compte des communales et municipales 2020. Invité de l’émission « Zone Franche » de Canal 3 le dimanche 15 mars 2020, le député progressiste Orden Alladatin a fait savoir que cette consigne consiste à présenter des candidats capables de faire gagner le parti. Il n’a pas hésité à réagir à propos de la probable candidature du maire actuel de Bohicon, Luc Atropko, de plus en plus évoquée pour postuler à Cotonou, et précisément dans le 13ème arrondissement, avec pour objectif final, le poste du futur maire de la grande ville économique. Orden Alladatin l’a confirmé. « Effectivement, Luc Atrokpo est capable de nous faire gagner à Cotonou et nous l’avons positionné dans le 13ème arrondissement ».

En obtenant, par ailleurs son récépissé provisoire très rapidement après le dépôt des candidats de sa liste dans tout le Bénin, l’Union Progressiste a récolté ainsi, les fruits d’un travail laborieux et méthodique, selon l’invité de Canal 3. « Les préparatifs pour le dépôt des candidatures aux communales n’ont pas été une mince affaire. A l’UP, nous y sommes pris très tôt et on a mis de la méthode dans le travail. Nous avons été proactifs dans la gestion des dossiers de candidatures » a-t-il indiqué. « Nous sommes un grand parti et nous pensons le demeurer » a-t-il aussi ajouté, heureux de voir bientôt, grâce au système partisan des communes entières disposées par de grandes formations politiques nationales.

Le député Orden Alladatin a aussi, entre autres, réagi par rapport au système de gouvernance instauré par le président Patrice Talon depuis qu’il est au pouvoir. « Ça bouge bien. C’est vrai, le temps a été long et douloureux selon certains, mais aujourd’hui, les gens sont en train de comprendre qu’il y a une meilleure gouvernance au sommet de l’Etat. Le Bénin est en train de devenir un pays très structuré » s’est-t-il réjoui sur le plateau de Canal 3.

Christian Tchanou