Assemblée nationale: Vlavonou échange avec le nouveau représentant résident du Nimd

Dr Azizou Chabi Imorou saluant le Président Louis G

Le nouveau représentant résident de l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (Nimd) au Bénin, DR Azizou Chabi Imorou était au cabinet du Président de l’Assemblée nationale ce vendredi 13 Mars 2020 au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Au cours de cette visite de courtoisie, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou s’est entretenu avec son hôte sur les différentes actions à mener pour que la collaboration entre l’assemblée nationale du Bénin et l’Institut néerlandais pour la démocratie Multipartite (Nimd) se poursuive dans de meilleures conditions. Il importe de noter que l’Institut néerlandais pour la démocratie multipartite travaille à promouvoir une politique pacifique, juste et inclusive dans le monde entier. Dans cette dynamique, le Nimd fonctionne suivant une approche qui consiste à faciliter le dialoguer entre les acteurs politiques aux niveaux local, national et régional. Le nouveau représentant du Nimd, n’a fait aucune déclaration à la presse, à la fin de l’audience.

Fidèle KENOU