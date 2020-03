Activité politique dans les Collines: Le maire Biaou magnifie Talon et draine tout Savè vers le Bloc Républicain

Le maire Timothée Biaou, lors de son intervention samedi dernier à Savè

Ils étaient des milliers à envahir l’ex grand amphithéâtre de la ville de Savè, le samedi 14 mars 2020. Des jeunes, femmes, sages et notables, têtes couronnées, différents groupements féminins et autres ont massivement répondu à l’appel de la première autorité communale, Timothée Biaou qui a publiquement réaffirmé son appartenance définitive au Parti Bloc Républicain (BR). « Bloc Républicain, plus uni et plus fort pour construire le Bénin » a-t-il lancé d’abord en chœur avec l’impressionnant parterre d’acteurs politiques et de militants présents, avant d’exposer les raisons de son choix. « L’histoire politique de notre pays nous a permis de comprendre le rôle combien indispensable des formations politiques dans la gestion de notre nation. Les partis politiques ont été de formes variables et multiples » a-t-il souligné. Et de poursuivre : « Grâce à la dextérité du Président Patrice Athanase Guillaume Talon, la réforme du système partisan a énormément contribué à améliorer notre environnement politique ». Pour Timothée Biaou, le parti Bloc Républicain en est une « éloquente illustration ». Actuellement, selon lui, « ce parti présente l’aspect d’une formation adaptée aux réalités de notre temps. C’est le lieu de rendre un hommage mérité aux valeureux acteurs qui ont eu l’ingénieuse idée de créer cette formation politique. » Son engagement à militer au sein du BR trouve aussi sa raison d’être, selon lui, dans le fait que les propositions faites ou les positions adoptées par les responsables à divers niveaux permettent de répondre aux besoins des jeunes quant à leur souci d’emploi. Elles visent également à trouver la solution aux inquiétudes de la gent féminine et de redonner espoir aux citoyens béninois dans un monde de plus en plus en proie à la violence, à l’insécurité, aux terrorismes, aux pandémies, aux conflits armés, à la famine. Le maire Biaou a réaffirmé au Secrétaire général national du Bloc Républicain Abdoulaye Bio Tchané, représenté à cette cérémonie par le député André Okounlola, natif de Savè, son engagement et celui des militants du parti de cette commune, de travailler à ses côtés pour accomplir les tâches ou exécuter qui lui seront confiées afin d’enraciner le BR dans tout Savè en particulier et le faire rayonner sur toute l’étendue du territoire en général.

« Le maire Timothée Biaou et la population Shabè ensemble dans le Bloc Républicain. Le développement de la commune assuré » pouvait-on lire sur l’une des grandes banderoles installées sur l’un des murs de l’amphithéâtre. « Merci au maire de Savè pour son engagement et son courage lorsqu’on connait le contexte politique qui a régné jusqu’il y a peu dans cette commune. Pour chaque régime, son temps. Pour chaque temps, son régime. Et pour chaque régime, son homme » a laissé entendre l’honorable André Okounlola, poursuivant : « Si vous aimez votre localité et votre population vous ne pouvez aller contre un chef de l’Etat qui répond aux aspirations de ses concitoyens ». Egalement présent samedi dernier à Savè, le maire de Glazoué, Jacques Dagoué, ex leader Fcbe de la zone, qui a récemment proclamé aussi son allégeance au régime Talon et son adhésion au BR, s’est voulu véridique : « On manipulait les populations, mais nous avons compris aujourd’hui. Nous devons prendre le même avion. Le Bénin reste le Bénin, et nous avons élu un seul président. Je vous assure qu’à la date d’aujourd’hui, je suis séduit par cet homme. Je comprends et je vois que le président Patrice Talon m’a convaincu dans les réalisations, dans les réformes et dans son franc parler. » Et il en finira sur ces propos : « Aujourd’hui, il n’y a pas mieux que lui. C’est un président qui a de l’ambition pour ce pays. Je suis venu pour encourager et soutenir mon frère et pour dire qu’on peut être résistant hier et accompagner le président Talon aujourd’hui. Le Bloc Républicain est une grande formation politique qui va émerveiller dans ce pays. Notre département, les Collines et notre circonscription électorale ont de l’avenir avec le Président Talon ».

Christian Tchanou