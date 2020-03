Football: L’Euro 2020 en pleins doutes

Alors que l’Euro 2020 pourrait être menacé en raison de l’épidémie de coronavirus, ou du moins être reporté à 2021, les cotes pour le vainqueur de la compétition sont déjà disponibles. Et surprise, l’équipe de France n’est pas en tête…

Comment l’UEFA va-t-elle se sortir de cette épidémie de coronavirus et de ces problèmes de calendrier. En effet, avec la suspension de la quasi-totalité des championnats en Europe, ainsi que les matchs de phase finale de Ligue des Champions et de Ligue Europa, l’instance européenne va devoir prendre des décisions dans les prochaines semaines pour pouvoir caler les fins des deux compétitions et laisser un peu de marge pour les championnats nationaux. D’après L’Equipe, on estime même que l’UEFA annoncera mardi prochain le report de l’Euro à 2021, si la FIFA accepte et décale, à son tour, son championnat du monde des clubs. Sinon, l’Euro, qui se déroulera dans 12 villes, tiendra sa place entre début juin et début juillet (12 juin-12 juillet).

Pour cette compétition, il y aura également, sur le terrain, de nombreux choses à régler, comme la mise en place de l’arbitrage vidéo. En effet, en Europe, il y a plusieurs utilisations, plus ou moins réussies, du VAR à l’image du rodage parfait de la Premier League, sans énorme interruption, ou, à l’inverse, la Ligue 1 et ses séquences à rallonges. L’UEFA doit obligatoirement harmoniser l’utilisation de ce processus pour éviter une perte de temps qui coûte énormément dans l’impact physique et le scénario des matchs.

Quoi qu’il en soit, on connait déjà les favoris des bookmakers pour l’Euro, qu’il se déroule en 2020 ou en 2021. En effet, pour bwin, l’Angleterre est la première nation favorite pour remporter la Euro 2020 avec une cote de 5,25, devant l’équipe de France (5,50), pourtant championne du Monde. Les Bleus paient, sûrement, leur phase qualificative un peu compliquée, avec notamment une défaite en Turquie, et les résultats pas vraiment glorieux en Ligue des Nations, où les Pays-Bas ont terminé en tête de la poule. La Belgique, troisième du dernier Mondial, possède la même cote que la France (5,50) et se place donc comme troisième favori des bookmakers.

Au rayon des oustiders, on retrouve de grosses nations comme les Pays-Bas (6,50), l’Allemagne (7,75) et l’Espagne (8,00). Comme un symbole, ces trois sélections ont complètement manqué leur Coupe du Monde, à l’image de l’absence de qualification pour les Hollandais, l’élimination dès la phase de poule des Allemands, ou l’énorme déception dès les 8ème de finale de la Roja face à la Russie (défaite aux TAB). Etonnamment, le Portugal, vainqueur de la Ligue des Nations et surtout champion d’Europe en titre, arrive encore après l’Italie (9,75) avec une cote de 13,00. Cette compétition pourrait d’ailleurs être la dernière d’une grosse génération lusitanienne puisque Cristiano Ronaldo (35 ans), Pepe (37 ans), ou encore José Fonte (36 ans) arrivent au bout de leur carrière. L’occasion, pour eux, de finir sur un magnifique succès ? Il faudra attendre encore quelques semaines pour savoir si l’été 2020 rimera avec l’Euro…

Anselme HOUENOUKPO