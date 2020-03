Projets numériques au Bénin: Le Groupe Japonais NEC XON vient en appui à Aurélie Zoumarou

Echange des documents marquant le début d’une meilleur collaboration entre Nex Con et le secteur numérique béninois

Le volet relatif au renforcement de la digitalisation et la concrétisation des projets numériques du Bénin tel inscrit dans le Programme d’action du gouvernement, connait déjà l’approbation des Partenaires techniques et financiers. Le groupe japonais Nec Xon, réputé pour la qualité de ses nombreux services au Japon et dans le monde, s’intéresse à la concrétisation de cette réforme qui permettra au Bénin, d’amorcer des avancées dans le secteur du numérique. Après ses rencontres d’échanges avec la Ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou lors de la TICAD 7 qui s’est tenu en août 2019 à Yokohama au Japon, le groupe Nec Xon a concrétisé son accord par la signature d’un mémorandum d’entente avec l’autorité ministérielle. C’était le mardi 10 mars 2020. Ce Mémorandum, selon le ministre, permettra un appui du groupe Nec Xon sur les projets de digitalisation complète des administrations sectorielles, la dématérialisation des procédures, la mise en place d’architectures et d’espaces collaboratifs, l’intégration de l’archivage numérique et de gestion électronique des documents, la fourniture en solutions digitales pour la sécurité publique, la fourniture en solutions d’infrastructures et de modèles économiques pour la connectivité rurale, et autres. Au cours de son intervention, la Ministre a lancé un appel aux investisseurs et particulièrement, ceux du secteur du numérique, en les rassurant que le Bénin reste disponible pour des partenariats visant à l’atteinte de notre objectif d’être la plate-forme des services numériques de la sous-région. Pour rappel, le groupe Nec Xon avait manifesté son vif intérêt à la collaboration et à l’accompagnement des projets numériques du Bénin.

Rastel DAN