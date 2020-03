Politique nationale de l’emploi à l’horizon 2025: Le Bénin engagé à réduire de moitié le sous-emploi et le chômage

Adidjatou Mathys, Ministre du Travail et de la Fonction Publique

Le Conseil des ministres de ce mercredi 11 mars a adopté la Politique nationale de l’emploi à l’horizon 2025. En plus de la promotion d’une gouvernance générale de qualité, ce document vise plusieurs objectifs. Il s’agit de l’amélioration de l’employabilité des diplômés sortis du système éducatif; la réduction du sous-emploi et du chômage de longue durée et l’amélioration de la gouvernance du marché de l’emploi. Pour l’implémentation efficiente de cette politique, le Gouvernement a décidé de privilégier l’approche d’une intervention globale, visant à agir de façon systématique et volontaire sur tous les déterminants et facteurs qui conditionnent directement ou indirectement le relèvement du niveau de l’emploi. Ce document s’articule autour de la vision qu’à l’horizon 2025, la majorité des Béninois en âge de travailler dispose d’un emploi susceptible de procurer un revenu permettant de satisfaire les besoins vitaux et le bien-être intégral. A travers cette décision qui démontre à souhait combien le secteur de l’emploi préoccupe le chef de l’Etat, il apparait que le gouvernement Talon se trouve dans la dynamique de changer de cap à sa politique de l’emploi dont l’objectif général est de réduire de moitié, d’ici à 2025, le taux de sous-emploi de la population active ainsi que celui du chômage estimé à 2,3%. Il va sans dire que l’avènement d’un tel document permettra au gouvernement de mieux orienter ses interventions pour davantage lutter pour le plein emploi. On peut donc dire, sans risque de se tromper, que la nouvelle politique du gouvernement en matière d’enseignement technique et de la formation professionnels s’intègre bien dans cette politique de l’emploi pour mieux ajuster la courbe formation-emploi.

Flore S. NOBIME