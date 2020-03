Ministère des sports/Programme PPEJ: Plusieurs jeunes outillés à la rédaction des plans d’affaires

Le présidium lors du lancement de la formation à Pobè

L’entreprenariat des jeunes est le combat des gouvernants des pays africains. Et pour le mener à bien, certains pays dont le Bénin réunis au sein de la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie (Confejes), ont initié un programme pour encourager les initiatives entrepreneuriales des jeunes. Dans ce cadre, plusieurs jeunes sont invités à soumettre des projets que la conférence finance. Pour permettre donc aux jeunes ayant des initiatives d’entreprise de mieux élaborer leur plan d’affaires, des formations sont organisées à leur intention. C’est ainsi qu’au Bénin, plusieurs jeunes suivent, à Pobè, depuis le 9 mars 2020, une série de formation qu’organise le ministère des sports. Ladite formation qui porte sur l’élaboration de plan d’affaires, regroupe des jeunes des départements du sud du pays. Au lancement officiel, qui a connu la présence des autorités communales, le secrétaire général du ministère des sports, Bellarminus Kakpovi, a invité les participants à l’assiduité, à l’engagement et au don de soi. Il leur a indiqué qu’ils doivent profiter au maximum des enseignements afin d’être sûrs de monter de très bons projets bancables. Selon le représentant du ministre des sports, c’est le Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesse, de Sport et de Loisirs (Fndajsl) dont l’administrateur délégué est Imorou Bouraïma, qui financera les dix meilleurs des projets de jeunes promoteurs en complément de ceux qui seront retenus et financés par la Confejes.

Cette formation, pilotée par le Programme de Promotion de l’Entrepreneuriat de Jeunes (Ppej-Confejes) dont le coordinateur national est Borgia S. T. N’BOUKÉ, avec l’appui du Fonds National pour le Développement des Activités de Jeunesses, de Sport et de Loisirs prendra fin ce 14 mars 2020. Elle connaitre sa deuxième phase à Glazoué du 16-20 mars et réunira les jeunes des départements du centre et nord du pays.

Anselme HOUENOUKPO